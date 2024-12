Tah reagiert auf Grüchte um seine Zukunft

IMAGO/DeFodi Images/SID/IMAGO/Harry Langer/DeFodi Images

Tahs Vertrag läuft im Sommer aus

Bayer Leverkusens Nationalspieler Jonathan Tah will erst im kommenden Jahr über seine Zukunft entscheiden.

"Ich lasse mir damit sehr viel Zeit. Ich verstehe, dass da gerade viel spekuliert wird", sagte der 28-Jährige nach dem Bundesliga-Sieg am Samstag gegen den FC St. Pauli (2:1): "Für mich ist klar, dass ich meine Entscheidung irgendwann im nächsten Jahr treffen werde."

Der Vertrag des Innenverteidigers in Leverkusen läuft im kommenden Sommer aus. In dieser Woche war über das angebliche Interesse des FC Barcelona um Trainer Hansi Flick an Tah berichtet worden, auch Rekordmeister Bayern München war im Sommer an einer Verpflichtung interessiert. "Ich glaube, jeder Verein wurde einmal mit mir in Verbindung gebracht, was mich natürlich freut", sagte Tah.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes warb vor der Partie gegen St. Pauli um einen Verbleib des Abwehrchefs. "Für Jona ist die Tür bei uns offen, und das weiß er. Natürlich ist die Situation so, dass der Vertrag ausläuft und er im Normalfall geht", sagte Rolfes bei Sky, "aber im Fußball ändern sich auch manchmal Sachen."

Tah reagierte gelassen auf die Aussagen des Bayer-Sportchefs. "Ich weiß es sehr zu schätzen, dass sie die Tür immernoch nicht zumachen", sagte der langjährige Leverkusener: "Wir sind gut im Austausch gewesen."