Nächster Personal-Hammer bei ManUnited

IMAGO/Mike Egerton

Dan Ashworth (M.) muss Manchester United schon wieder verlassen

Premier-League-Rekordmeister Manchester United durchlebt turbulente Monate. Wenige Wochen nach der Entlassung von Teammanager Erik ten Hag folgt bei den Red Devils ein weiterer Personal-Hammer.

Sportdirektor Dan Ashworth muss Manchester United nach nur fünf Monaten im Amt wieder verlassen, bestätigte der Klub am Sonntagvormittag. Zuvor hatte das renommierte Portal "The Athletic" über die Trennung berichtet.

Die Entscheidung sei "einvernehmlich" gewesen, teilte United mit. In dem kurzen Statement bedankte sich der Klub für die Arbeit von Ashworth in einer "Phase des Übergangs". Mehrere anonyme Quellen hatten "The Athletic" gemeldet, dass der Klub die Trennung veranlasst hat.

Das Aus des Sport-Verantwortlichen wurde demnach auf einer Sitzung am Samstagabend mit Geschäftsführer Omar Berrada im Old Trafford beschlossen. United hatte soeben das Spiel gegen Nottingham Forest mit 2:3 (1:1) verloren und war somit auf den 13. Tabellenplatz gerutscht. Federführend hinter dem Schritt sei Sir Jim Ratcliffe, Besitzer des Premier-League-Riesen, gewesen.

ManUnited kämpfte hart um die Dienste von Ashworth

Zwar war Ashworth nach seinem Abschied von Liga-Rivale Newcastle United erst am 1. Juli zum Klub gestoßen, dennoch hatte er maßgeblichen Einfluss bei den Entscheidungen der letzten Monate. So wurde er etwa schon im Juni bei der damaligen Vertragsverlängerung mit dem inzwischen geschassten Teammanager Erik ten Hag in der offiziellen Mitteilung zitiert. Auch bei den kostspieligen Sommer-Transfers hatte Ashworth wohl seine Finger mit im Spiel.

Die Entlassung des Kaderplaners nach nur wenigen Monaten kommt auch insofern überraschend, als dass der Klub zuvor lange um seine Dienste gekämpft hatte. Im Februar hatte der 53-Jährige seinen damaligen Arbeitgeber Newcastle United informiert, dass er zu ManUnited wechseln möchte. Anschließend entwickelten sich lange Verhandlungen, Newcastle forderte zunächst die gewaltige Ablösesumme in Höhe von umgerechnet rund 24 Millionen Euro. Am Ende sollen zwischen zwei und 3,5 Millionen Euro überwiesen worden seien.

Ende Oktober hatte sich ManUnited von Teammanager Erik ten Hag getrennt und wenig später die Verpflichtung von Rúben Amorim bekannt gegeben. Noch hat sich der Erfolg unter dem Portugiesen nicht eingestellt.