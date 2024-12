Wäre Davies' Verletzung vermeidbar gewesen?

IMAGO/Ulrich Wagner

Alphonso Davies fällt beim FC Bayern aus

Beim 4:2-Heimerfolg gegen den 1. FC Heidenheim zog sich Alphonso Davies einen Muskelfaserriss im linken, hinteren Oberschenkel zu. Jetzt kommt heraus: Die Verletzung wäre womöglich vermeidbar gewesen.

Der "kicker" schreibt, dass fraglich ist, ob Davies' Verletzung hätte vermieden werden können. Demnach hat sich der Abwehrspieler bereits vor mehreren Wochen über die hohe Belastung bei seinen Mitspielern beschwert.

Aus diesem Grund habe der Abwehrspieler bereits die Länderspiele mit Kanada im November abgesagt. Der Verband nannte damals eine "Vorsichtsmaßnahme aufgrund körperlicher Erschöpfung" als Grund für die Absage.

Am Sonntag hatte der FC Bayern bekannt gegeben, dass sich Davies im Spiel gegen Heidenheim einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Ein Einsatz in den verbliebenen Partien in diesem Jahr ist für den 24-Jährigen laut "Sky" ausgeschlossen.

Im bisherigen Saisonverlauf war Davies unter Trainer Vincent Kompany gesetzt. In der Bundesliga stand er elf Mal in der Startelf, in der Champions League absolvierte er alle Spiele über die volle Distanz.

Davies-Zukunft beim FC Bayern unklar

Die Zwangspause wird Davies wohl nutzen, um über seine Zukunft nachzudenken. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft am Saisonende aus. Dass der FC Bayern das Arbeitspapier gerne verlängern will, untermauerte Präsident Herbert Hainer auf der Mitgliederversammlung am Sonntag.

"Wir sind ein Klub der Leitplanken-Setzer. Das war schon so mit Franz Beckenbauer, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, mit Lahm, Schweinsteiger, Müller und Neuer. Und auch Jamal, Jo und Phonzy sollen sich hier einreihen und Leitplanken für die nächste Generation setzen - auf und neben dem Platz", erklärte er.

Bislang konnten sich Davies und der FC Bayern aber nicht auf eine Verlängerung einigen.

Während "Sky" zuletzt noch berichtete, dass sich beide Parteien in den Verhandlungen angenähert haben sollen, deutete "Bild"-Fußballchef Christian Falk an, dass es dunkle Wolken zwischen Davies' Berater Nick Househ und den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters geben soll.