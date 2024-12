Liverpool-Legende verrät: Der FC Bayern wollte mich

IMAGO/John Walton

Ian Rush (li.) ist eine Ikone beim FC Liverpool

Was wäre, wenn ...?! Diese Frage dürfte sich auch Ian Rush gestellt haben. Denn wie der frühere Top-Stürmer verriet, hatte er zu aktiven Spieler-Zeiten ein Angebot des FC Bayern vorliegen, um in die Fußball-Bundesliga zu wechseln. Wie dieses zustande kam, hat die Liverpool-Legende nun erzählt.

346 Tore erzielte Ian Rush in 660 Spielen in seiner Fußballer-Karriere für den FC Liverpool zwischen 1980 und 1987 sowie zwischen 1988 und 1996 - so viele wie keiner vorher oder hinterher. Und hätte die Laufbahn des walisischen Angreifers eine andere Wendung genommen, hätte der Stürmer möglicherweise einige seiner Tore auch im Trikot des FC Bayern schießen können.

Denn wie Rush im "kicker" preisgab, waren die Münchner Ende der 80er an ihm dran. Vom Fachblatt gefragt, ob ein Wechsel nach Deutschland jemals eine Option gewesen sei, verriet der heute 63-Jährige: "Ich hatte während meiner Zeit in Italien tatsächlich ein Angebot vom FC Bayern München."

Mit "Zeit in Italien" meint Rush die Saison 1987/88 bei Juventus Turin, die zu einem Intermezzo verkam. Nach 40 Einsätzen und "nur" 13 Toren endete die Juve-Phase nach nur einem Jahr. In die Bundesliga ging es aber dennoch nicht.

Ian Rush: Uli Hoeneß rief mich an

Da half auch ein Anruf des damaligen Bayern-Managers Uli Hoeneß nicht, von dem Rush weiter berichtete.

"Er fragte mich, ob ich zu den Bayern wechseln will. Damals spielte dort schon mein walisischer Landsmann Mark Hughes, und Hoeneß wollte, dass ich dazukomme und wir das neue Bayern-Sturmduo bilden – das klang für mich schon verlockend", gab der Angreifer zu und fügte an: "Letztendlich bin ich dann aber doch wieder zum FC Liverpool zurückgekehrt."

Ein Wechsel, der sich lohnen sollte. Am Ende standen für Rush in seiner Reds-Zeit fünf Meistertitel, drei Pokalsiege, fünf Ligapokal- und vier Superpokal-Erfolge zu Buche, dazu gewann er mit Liverpool gleich zweimal den Europapokal der Landesmeister. Kein Wunder, dass Rushs Gesichts eine große Hausfassade an der legendären Anfield Road ziert und er heute als Klubrepräsentant tätig ist.