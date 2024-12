"Magische Phase": Atalanta verzaubert Italien

AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Ganz oben angekommen: Atalanta Bergamo

Die meisten Tore, eine starke Abwehr - und nun auch noch Tabellenführer: Atalanta Bergamo mischt derzeit die italienische Serie A auf und träumt nun sogar vom ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte.

"Atalanta erlebt eine magische Phase", schrieb die Zeitung "Gazzetta dello Sport" am Montag.

Neun Pflichtspiel-Siege in Folge hat Bergamo eingefahren, erstmals führen die Lombarden zu einem so späten Zeitpunkt in der Saison die Serie A an. In der Stadt kam es am Sonntagabend zu spontanen Hupkonzerten, als der bisherige Spitzenreiter SSC Neapel 0:1 gegen Lazio Rom verlor.

"Mit Coach Gian Piero Gasperini und Talenten wie Lookman, De Ketelaere und Zaniolo im Kader will Atalanta nun seine Führungsposition festigen", schrieb die "Gazzetta" weiter über den Ex-Klub von Nationalspieler Robin Gosens.

Am Dienstag geht es nun in der Champions League gegen Real Madrid (21:00 Uhr) mit dem italienischen Trainer Carlo Ancelotti an. "Ancelotti muss zittern", schrieb "Tuttosport". "Atalanta, Europa-League-Gewinner der vergangenen Saison, ist zu neuen Höhenflügen bereit", meinte auch der "Corriere dello Sport".

Auch der "Corriere della Sera" hob den neuen Stellenwert hervor: "Atalanta exportiert sein Fußballwissen nach harten Jahren in der Serie A jetzt in Europa. Die Reife und die Qualität der Mannschaft ist offenkundig."