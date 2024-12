Cucurella macht kurzen Schuh-Prozess

AFP/SID/ANDY BUCHANAN

Marc Cucurella erlebte eine schwierige erste Hälfte

Rutschpartie mit Folgen für die Ausrüstung: Chelsea-Profi Marc Cucurella erlebte bei Tottenham Hotspur eine erste Halbzeit zum Vergessen - weshalb er gleich seine Schuhe in den Müll warf. Wie ein Foto in den sozialen Medien zeigt, entsorgte der Spanier sein Schuhwerk kurzerhand. Dazu schrieb er offenbar: "Sorry Blues". Mittlerweile hat Cucurella den Post wieder gelöscht.

Zwei Mal war der spanische Europameister, dessen vermeintliches Handspiel bei der EM im Viertelfinale gegen Deutschland die deutsche Fan-Seele zum Kochen gebracht hatte, in den ersten 45 Minuten ausgerutscht - zwei Mal traf Tottenham unmittelbar danach. Cucurella wechselte daher seine Schuhe und zeigte sich in der Folge deutlich stabiler. Mehr noch: Nach 0:2-Rückstand gewann Chelsea noch 4:3 und festigte Rang zwei in der Premier League.

"Beinahe wäre es uns entglitten... aber wir sind stolz auf die großartige Teamleistung, mit der wir das Blatt gewendet haben. London ist blau", hieß es in einem anderen Beitrag auf Cucurellas Instagram-Profil.