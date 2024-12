Medien: Star-Trio bei United auf der Winter-Streichliste

IMAGO/Martin Rickett

Ruben Amorim räumt bei Manchester United auf

Englands Rekordmeister Manchester United will seinen Kader in der anstehenden Winter-Transferperiode angeblich mächtig aufrüsten und plant in diesem Zuge, zwei, eventuell sogar drei große Namen vor die Tür zu setzen, um das nötige Kleingeld für Neuverpflichtungen zu haben.

Die im Januar beginnende Wintertransfer-Periode ist die erste bei Manchester United, in der Neu-Trainer Ruben Amorim das Sagen hat. Der Portugiese plant angeblich schon einige Umbauarbeiten und will den Kader seinen Wünschen entsprechend neu ausrichten.

Das Portal "GiveMeSport" will in diesem Zuge exklusiv erfahren haben, dass der Portugiese zwei große Namen auf die Streichliste gesetzt hat. Namentlich werden Mega-Flop Antony und der dänische Superstar Christian Eriksen als Kandidaten genannt.

Manchester United droht herbes Verlustgeschäft

Amorim soll der Vereinsspitze bereits mitgeteilt haben, dass beide Spieler in seinen Plänen keine Rolle spielen. Besonders klar ist die Sache angeblich bei Eriksen, dessen Vertrag ohnehin im Sommer 2025 ausläuft. Ihn wollen die Red Devils jetzt schon loswerden, um wenigstens noch ein paar Millionen zu bekommen und Platz in Gehaltsgefüge zu schaffen.

Deutlich mehr Kopfschmerzen bereitet dem englischen Rekordmeister die Personalie Antony. Für den Brasilianer zahlte United im Sommer 2022 über 90 Millionen Euro an Ajax Amsterdam. Sein Marktwert befindet sich seitdem aber im Sturzflug. Hier droht Manchester ein kaum zu beziffernder Millionen-Verlust - unabhängig vom Verkaufszeitpunkt.

Neuer Stürmer dringend gesucht

Welche Vereine als Abnehmer infrage kommen, ist nicht bekannt. Konkrete Gerüchte in diese Richtung gibt es bislang kaum.

Auf der anderen Seite wird aber schon fleißig über mögliche Neuzugänge spekuliert. Vor allem in der Sturmspitze sieht Amorim angeblich Handlungsbedarf. Aus diesem Grund fielen zuletzt immer wieder die Namen von Victor Osimhen, Viktor Gyökeres und Randal Kolo Muani.

Sollte einer der genannten Stürmer tatsächlich im Old Trafford aufschlagen, könnten eventuell auch die Tage von Marcus Rashford gezählt sein. "Sky Sport" zufolge wäre der Klub auch bei ihm Winter gesprächsbereit. Das allerdings nur, falls ein richtig gutes Angebot eingehen sollte.