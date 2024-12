Manchester United streicht Bonus und Weihnachtsfeier

IMAGO/Matt West/Shutterstock

Manchester United fährt einen Spar-Kurs

Seit einigen Monaten fährt Englands Rekordmeister Manchester United einen knallharten Spar-Kurs, in dessen Zuge bereits rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen wurden. Die, die ihren Job behalten durften, spüren nun weitere Auswirkungen.

Manchester United setzt weiterhin viele Hebel in Bewegung, um die eigenen Ausgaben zu drosseln. Dabei wird allerdings nicht bei den Kosten der Profi-Mannschaft angesetzt, sondern vor allem in den Bereichen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreffen.

Nachdem in den letzten Monaten bereits 250 Angestellte entlassen wurden, berichtet die "Daily Mail" nun von weiteren Maßnahmen, die von der Vereinsspitze beschlossen wurden. Eine davon betrifft den traditionellen Weihnachts-Bonus.

Bei ManUnited gibt's nur noch Gutscheine

In den letzten Jahren erhielten alle Angestellten des Klubs zum Weihnachtsfest stets eine kleine Bonus-Zahlung in Höhe von 100 Pfund. Das ist ab sofort Geschichte. In diesem Jahr gibt es als Geschenk lediglich noch einen Gutschein für die Einzelhandels-Kette Marks & Spencer im Wert von 40 Pfund. "Das sind 40 mehr als ich gedacht habe", zitiert die "Daily Mail" einen United-Mitarbeiter, der anonym bleiben wollte.

Deutlich mehr Geld spart United an anderer Stelle ein: Im Zuge des neuen Spar-Kurses wurde die traditionelle Weihnachtsfeier der Angestellten ersatzlos aus dem Programm gestrichen. Bis zu 1100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter trafen sich in den letzten Jahren, um das Fest zu feiern. Auch das ist ab sofort Geschichte.

Intern begründete ManUnited das Abschaffen der Weihnachtsfeier mit den Massen-Entlassungen. Es sei unangebracht, in so einer Zeit viel Geld für eine Weihnachtsfeier auszugeben.

Bereits vor einigen Monaten war bekanntgeworden, dass der englische Rekordmeister im Zuge seines Spar-Kurses auch den Botschafter-Vertrag mit Klublegende Sir Alex Ferguson aufgelöst hatte. Der erfolgreichste Trainer in der Geschichte des Klubs hatte bis dato über zwei Millionen Pfund jährlich für seinen Job kassiert.