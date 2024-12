Spektakuläre Gerüchte um Rose-Nachfolger bei RB Leipzig

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Verliert Marco Rose seinen Job bei RB Leipzig?

Raus in der Champions League und in der Liga schon neun Punkte hinter der Spitze: Bei RB Leipzig hängt der Haussegen im Moment schief. Zwangsläufig wird schon über ein vorzeitiges Aus von Cheftrainer Marco Rose spekuliert. Dessen Platz auf der Bank könnte angeblich ein echter Welt-Star übernehmen.

Wie lange Marco Rose noch als Hauptverantwortlicher auf der Bank von RB Leipzig sitzt, kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass sich die Verantwortlichen von dieser Saison mehr erhofft haben. Vor allem das niederschmetternde Aus in der Champions League (sechs Spiele, sechs Niederlagen) wiegt schwer.

Gerüchte über eine Entlassung des 48-Jährigen kursieren schon eine ganze Weile. Ebenso wie Gerüchte über mögliche Nachfolger. Das spanische Portal "fichajes.net" hat in diesem Zusammenhang nun berichtet, dass ein echter Welt-Star weit oben auf der Leipziger Wunschliste stehen soll.

Welt-Star wird bei RB Leipzig immer heißer gehandelt

Bei diesem Star soll es sich um Barca-Legende Xavi handeln. Der frühere Weltklasse-Spieler hatte die Trainerbank des FC Barcelona im Sommer 2024 nach einem langen Hin und Her verlassen und steht seitdem ohne Klub da. "Fichajes" zufolge sind die RB-Bosse große Fans von Xavis Spielidee und loten eine Verpflichtung daher aus.

Xavis Name werde in der Leipziger Chefetage immer heißer gehandelt, heißt es in dem Bericht, der darüber hinaus keine weiteren Einzelheiten zu einem möglichen Deal nennt. Zunächst muss der Bundesligist ohnehin entscheiden, ob es mit Rose weitergeht oder nicht.

Einen Zeitplan für diese Entscheidung soll es immerhin schon geben. Der "kicker" berichtete vor wenigen Tagen, dass Rose definitiv bis zur Winterpause im Amt bleibt. In der spielfreien Zeit soll dann final diskutiert werden, in welcher Besetzung es auf der Trainerbank weitergeht.