Wechsel zum VfB Stuttgart? Trainer-Kandidat äußert sich

IMAGO/NOUSHAD

Matthias Jaissle wird beim VfB Stuttgart gehandelt

Matthias Jaissle lassen die Spekulationen um ein mögliches Engagement als Trainer bei Vizemeister VfB Stuttgart kalt.

"Das ist schön zu sehen und zu hören, dass man nicht von der Bildfläche verschwunden ist. Aber ich blende das komplett aus, mein Fokus liegt zu 100 Prozent auf Al-Ahli, gerade weil wir hier auf einem sehr guten Weg sind", sagte der 36 Jahre alte Chefcoach des saudi-arabischen Klubs Al-Ahli in einem Interview mit "Sport1".

Jaissle war unlängst von "Sky" als Top-Kandidat beim VfB genannt worden, sollte die Amtszeit von Sebastian Hoeneß im Sommer enden.

Der 42-Jährige soll in seinem bis 2027 datierten Vertrag im Ländle über eine Ausstiegsklausel verfügen, Bayer Leverkusen ihn als möglichen Nachfolger im Blick haben, falls es Erfolgscoach Xabi Alonso nach der Saison zu Real Madrid zieht.

Ein VfB-Engagement wäre für Jaissle eine Rückkehr zu den Wurzeln. In der Jugend spielte der frühere Innenverteidiger für die Schwaben.

"Als meine Mama von den Gerüchten gelesen hatte, hat sie mich direkt angerufen und gesagt, dass ich wieder zu Hause einziehen kann", scherzte der gebürtige Nürtinger, der seine Profikarriere 2014 verletzungsbedingt bei der TSG Hoffenheim beenden musste.

VfB Stuttgart interessiert? Top-Ligen "natürlich" ein Traum

Eine genaue Marschroute hat Jaissle für seine weitere Trainerlaufbahn nicht vor Augen.

"Ich schmiede generell keine Pläne. Da hat mich meine Spielerkarriere zu sehr geprägt. In Hoffenheim oder auch bei der U21 haben Sie mir ständig meinen Weg aufgezeigt, dann hat es im Knie Peng gemacht und dann war alles dahin. Deshalb konzentriere ich mich auf die Sachen, die ich beeinflussen kann und gebe da mein Bestes. Der Rest kommt eh", betonte der Übungsleiter, der im Sommer von Red Bull Salzburg in die Wüste gewechselt war.

Es sei "natürlich" ein Traum, "eines Tages mal in den Top-Ligen zu arbeiten", so Jaissle. "Aber wann und ob das passieren wird? Keine Ahnung. Aktuell bin ich bei Al-Ahli – und das mit all meiner Energie."