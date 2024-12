Bedient sich der VfB Stuttgart beim 1. FC Nürnberg?

IMAGO/Sportfoto Zink / Daniel Marr

Wechselt Stefanos Tzimas (l.) vom 1. FC Nürnberg zum VfB Stuttgart?

Mit Stefanos Tzimas sicherte sich Zweitligist 1. FC Nürnberg im vergangenen Sommer eines der größten Talente Griechenlands auf Leihbasis. Der Club verfügt zudem über eine Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro, welche die Franken dem Vernehmen nach gerne ziehen würden, um den Angreifer direkt für mehr Kohle weiterzuverkaufen. Ein Abnehmer könnte der VfB Stuttgart sein.

Vor der Saison zog es Stefanos Tzimas aus seiner griechischen Heimat zum 1. FC Nürnberg. Bei den Franken trumpft der junge Stürmer groß auf. In 12 Zweitligapartien überzeugte der 18-Jährige mit sieben Treffern und zwei Vorlagen. Der Club will die Kaufoption in Höhe von 18 Millionen Euro daher wohl ziehen.

Der Plan des Zweitligisten: Das griechische Offensiv-Juwel gleich mit Gewinn weiterverkaufen. Die Interessenten stehen beim Traditionsklub offenbar Schlange. Zahlreiche Klubs aus der englische Premier League sollen den Angreifer auf dem Zettel haben. Laut "kicker" steht der U21-Nationalspieler auch beim VfB Stuttgart auf dem Zettel.

1. FC Nürnberg: Zahlt der VfB Stuttgart mehr als 20 Millionen Euro für Tzimas?

Dem Fachmagazin zufolge haben die Schwaben Tzimas als potentiellen Nachfolger für den derzeit verletzten El Bilal Touré auf der Liste. Der Nationalspieler Mali steht beim Bundesliga-Vizemeister ebenfalls auf Leihbasis unter Vertrag. Rund 18 Millionen Euro müsste der VfB an Atalanta Bergamo überweisen, um den 23-Jährigen fest zu verpflichten.

Im Bericht des "kicker" heißt es, dass eine feste Verpflichtung von Bilal Touré für die festgelegte Ablösesumme quasi ausgeschlossen ist. Ein Verbleib des Mittelstürmers sei demnach aber dennoch möglich, wenn sich der VfB Stuttgart mit Bergamo auf eine weitere Leihe oder einen günstigeren Preis einigen kann.

Sollte sich diese Möglichkeit zerschlagen, dann könnte Tzimas in den Fokus der Schwaben geraten. Laut "kicker" liebäugelt der 1. FC Nürnberg allerdings eher mit einem Verkauf auf die Insel, weil man sich dort eine höhere Ablöse erhofft. Eine realistische Summe für den Shootingstar liegt laut "Bild" bei 23 bis 24 Millionen Euro.