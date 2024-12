Schrecklicher Schicksalsschlag bei VfB-Gegner

IMAGO/Finley Mörch

Meschack Elia trauert um seinen Sohn

Den Fußball-Profi Meschack Elia von den Young Boys Bern hat vor der Champions-League-Partie beim VfB Stuttgart ein schrecklicher Schicksalsschlag ereilt.

Wie der Klub des 27-Jährigen mitteilte, ist ein Sohn von Elia völlig unerwartet nach kurzer Krankheit verstorben. Elia reist noch am Mittwoch zurück nach Bern und wird dann umgehend zu seiner Familie in die Heimat Kongo fliegen.

Vor dem Spiel des VfB gegen Bern am Mittwochabend (21:00 Uhr) wird es eine Gedenkminute geben, die Profis der Young Boys werden zudem mit einem Trauerflor spielen. Sein Klub zeigte sich "fassungslos" und kündigte an, Elia in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.

Auch die Schwaben drückten dem Spieler ihr Mitgefühl aus. "Der VfB Stuttgart spricht Meschack Elia und seiner Familie sein aufrichtiges Beileid aus. Wir sind in Gedanken bei ihnen und wünschen ihnen in dieser schwierigen Zeit ganz viel Kraft", hieß es in einer Reaktion.