Chelsea-Star zum FC Bayern? Das sagt Eberl

IMAGO/Katie Chan

Mykhaylo Mudryk wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt

Seit einigen Monaten kursieren Gerüchte, wonach es Chelsea-Star Mykhaylo Mudryk bald zum FC Bayern verschlagen könnte. Sportvorstand Max Eberl hat nun zumindest ein klares Dementi vermieden.

"Er ist ein herausragender Spieler. Er hat bis 2031 Vertrag in Chelsea und hat sehr viel Geld gekostet", konstatierte der 51-Jährige am Dienstagabend nach dem 5:1-Erfolg gegen Schachtar Donezk in der Mixed-Zone.

"Wir beobachten natürlich den Markt, natürlich ist Mudryk ein herausragender Spieler. Aber momentan ist das nur ein Gerücht", fügte Eberl mit Blick auf einen möglichen Wechsel des Ukrainers nach München hinzu.

Im Herbst waren erneut Medienberichten über einen Wintertransfer des Flügelstürmers aufgekommen. Der FC Bayern wurde dabei als denkbares Ziel des 23-Jährigen genannt.

Chelsea hatte im Januar 2023 rund 70 Millionen Euro für das Offensivtalent bezahlt. Doch in London ist Mudryk nie in Schwung gekommen. In der laufenden Saison gelang ihm noch keine Torbeteiligung in der Premier League. Es wird gemunkelt, dass die Blues den pfeilschnellen Offensivspieler gerne abgeben würde.

FC Bayern auf dem Flügel gut besetzt

Dem FC Bayern wurde bereits vor einem Jahr nachgesagt, großes Interesse an Mudryk an den Tag gelegt zu haben. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete sogar von "ernsthaften Verhandlungen", allerdings sollen die Münchner recht schnell eine Absage von der Insel kassiert haben.

Damals bestand beim FC Bayern Handlungsbedarf auf den Flügeln. Aus der Not heraus zog man letztlich den Kauf von Bryan Zaragoza vor. Mit Michael Olise kam im Sommer dann ein neuer Außenstürmer für viel Geld.

Im Moment herrscht deshalb an der Säbener Straße eigentlich kein großer Handlungsbedarf auf dem Flügel. Das könnte sich in den nächsten Monaten aber ändern.

Denn Leroy Sané steht nur noch bis Ende Juni beim FC Bayern unter Vertrag. Kingsley Coman sollte eigentlich schon im Sommer gehen. Und über die Zukunft von Serge Gnabry wurde in München auch schon viel gestritten.