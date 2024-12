Flick angeblich scharf auf Bundesliga-Youngster

IMAGO/Noah Wedel

Lockt Hansi Flick einen Bundesliga-Youngster zum FC Barcelona?

Tom Bischof von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich in der laufenden Saison schlagartig von einem vielversprechenden Talent zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt. Ein Umstand, der den 19-jährigen Mittelfeldspieler auch ins Visier der europäischen Fußball-Elite gespült hat. Nachdem zuletzt der FC Bayern als heißer Interessent gehandelt wurde, soll nun ein spanischer Gigant die Fühler ausstrecken.

Gerade einmal 19 Jahre alt, in der deutschen Fußball-Bundesliga gesetzt und nur noch bis Ende Juni 2025 an die TSG 1899 Hoffenheim gebunden: Dass Tom Bischof bei der Konkurrenz Begehrlichkeiten weckt, ist nicht verwunderlich. Auch der FC Barcelona soll ein Auge auf den deutschen Junioren-Nationalspieler geworfen haben. Das berichtet das spanische Portal "Don Balon".

Demnach buhlen derzeit neben Barcelona und den Bayern auch Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig, der FC Liverpool und die AC Mailand um Bischof, der im Sommer ablösefrei wechseln kann.

In Katalonien soll sich derweil vor allem Trainer Hansi Flick für eine Verpflichtung des Toptalents stark machen. Der ehemalige DFB-Coach soll der Barca-Führung um Präsident Joan Laporta und Sportchef Deco klargemacht haben, dass sie alles daran setzen mögen, den Poker um Bischof zu gewinnen.

TSG Hoffenheim hofft weiter auf Verbleib

Trotz der Vielzahl verlockender Offerten hat man die Hoffnung in Sinsheim allerdings noch nicht aufgegeben. Das bestätigte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. "Am Ende weiß man, dass es viele Optionen gibt, wenn so ein großes Talent in einem halben Jahr ein freier Spieler ist. Trotzdem glaube ich, weiß er auch, was er an der TSG hat. Man sieht ja, wie er aufblüht", bezog Schicker nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg am vergangenen Bundesliga-Spieltag Stellung.

Auch Bischof äußerte sich zurückhaltend: "Ich konzentriere mich absolut nur auf Fußball gerade. Ich blende das komplett aus. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz. Man liest es, aber ich mache mir da keinen Kopf."

Klar ist aber auch, dass der Youngster seinen Vertrag noch nicht verlängert hat.