RB Leipzig baggert offenbar an "zukünftigem Mbappé"

IMAGO/FEP

Eli Kroupi Junior soll das Interesse von RB Leipzig geweckt haben

Eli Kroupi Junior vom FC Lorient gilt in Frankreich als eines der größten Sturmtalente und wurde bereits mit Kylian Mbappé verglichen. Der 18-Jährige soll nun das Interesse des Fußball-Bundesligisten RB Leipzig geweckt haben.

Wie "fussballtransfers.com" berichtet, steht Eli Kroupi Junior im Visier von RB Leipzig. Demnach haben zwar noch keine Gespräche zwischen den Verantwortlichen der Sachsen und der Spielerseite stattgefunden. Es sei aber durchaus möglich, dass in naher Zukunft Kontakt aufgenommen wird.

Kroupi Junior steht noch bis 2026 beim FC Lorient unter Vertrag. Sollte Leipzig im Poker um den 18-Jährigen Ernst machen, so heißt es, wäre er wohl nicht zu halten.

Beim französischen Zweitligisten spielt Kroupi Junior in dieser Saison groß auf. In zwölf Pflichtspielen erzielte der U19-Nationalspieler Frankreichs bereits acht Tore. Hinzu kommt ein Assist. Schon in der vergangenen Saison hatte der Youngster fünf Mal (drei Vorlagen) für den damaligen Ligue-1-Klub eingenetzt.

Eli Kroupi Junior mit Kylian Mbappé verglichen

In Frankreich wird Kroupi Junior bereits mit Real-Madrid-Superstar Kylian Mbappé verglichen. "Er ist ein Phänomen. Er erinnert mich ein wenig an Kylian Mbappé in seiner spielerischen Reife", sagte sein ehemaliger Mitspieler Tiemoué Bakayoko vor rund einem Jahr.

Der defensive Mittelfeldmann hatte weiter in höchsten Tönen von Kroupi Junior geschwärmt: "Er macht alles sehr schnell. Für einen jungen Menschen seines Alters hat er bereits gute Werte. Er ist unglaublich. Wir müssen ihn beschützen. Wir müssen ihm Zeit geben, etwas härter zu werden, aber wenn er so weitermacht, haben wir einen zukünftigen Kylian Mbappé."

Vor rund einem Jahr wurde das Sturmjuwel bereits mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Laut dem spanische Radiosender "Cadena SER" soll Real Madrid die Fühler ausgestreckt haben. Auch der FC Barcelona soll bereits Interesse signalisiert haben.