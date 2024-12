FC Bayern ändert Winter-Fahrplan

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Trainer Vincent Kompany absolviert mit dem FC Bayern am 6. Januar keinen Doppeltest mehr

Der FC Bayern hat seine Pläne für die Winterpause zumindest in Teilen über den Haufen geworfen. Die Münchner verkündeten am Freitag, dass ein im Januar geplanter Test gegen den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ins Wasser fällt.

"Der FC Bayern hat seine Pläne für die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte im Winter aufgrund seiner veränderten Personalsituation und der sich daraus ergebenden Belastungssteuerung angepasst", heißt es in einer offiziellen Mitteilung auf "fcbayern.com".

Aus diesem Grund werde man auch nicht zum Freundschaftskick gegen die SpVgg Greuther Fürth am 06. Januar 2025 antreten, teilt der deutsche Fußball-Rekordmeister weiter mit. Die bereits erworbenen Tickets für die Partie werde man vollständig zurückerstatten.

Einen Test werden die Mannen aus der bayerischen Landeshauptstadt am 06. Januar 2025 dennoch absolvieren. Gegner wird am Abend (18 Uhr) der österreichische Erstligist Red Bull Salzburg sein. Ursprünglich war ein Doppeltest vorgesehen, um alle Akteure in Aktion zu sehen. Das für mittags angesetzte Spiel gegen Fürth findet nun aber doch nicht statt.

FC Bayern hat noch zwei Gegner vor der Brust

Der FC Bayern und Salzburg hatten bereits in der Winterpause der Saison 2022/23 ein Vorbereitungsspiel gegeneinander absolviert. Damals trennte man sich in einer unterhaltsamen Partie am FC Bayern Campus mit 4:4. Für die Münchner trafen mit Leroy Sané, Arijon Ibrahimovic, Kingsley Coman und Mathys Tel vier Spieler, die immer noch beim deutschen Branchenprimus unter Vertrag stehen.

Nach dem letzten Bundesligaspiel des Jahres am kommenden Freitag gegen RB Leipzig gibt Trainer Vincent Kompany den Bayern-Profis bis zum 1. Januar frei. Nach der kurzen Winterpause setzen die Münchner die Saison am 11. Januar auswärts gegen Borussia Mönchengladbach fort.

Ehe es in die Winterpause geht, stehen für die Bayern allerdings noch zwei Ligaspiele an: Am Samstag (14. Dezember) reist man zum 1. FSV Mainz 05, am 20. Dezember steht das letzte Spiel des Jahres an, wenn RB Leipzig in der Allianz Arena zu Gast ist.