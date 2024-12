Hoffenheimer Trendwende beim BVB?

AFP/AFP/Daniel ROLAND

Hofft in Dortmund auf die Trendwende: Christian Ilzer

Fünfmal in Folge hat die TSG 1899 Hoffenheim in Pflichtspielen nicht gewonnen - und reist am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) ausgerechnet zur in der Bundesliga daheim noch ungeschlagenen Borussia aus Dortmund.

TSG-Coach Christian Ilzer glaubt dennoch an sein Team. "Wir haben unsere Möglichkeiten, Dortmund Probleme zu machen", sagte der Österreicher am Freitag.

Voraussetzung dafür sei jedoch, "dass wir aktiv sind, dass wir uns etwas zutrauen", betonte Ilzer. "Wenn wir zu wenig Aktivität zeigen, wird es ganz schwierig werden. Wir müssen unsere Abschlussqualität erhöhen, wenn wir was mitnehmen wollen."

Am Donnerstag war diese beim Europa-League-Spiel gegen den FCSB Bukarest (0:0) nicht zufriedenstellend gewesen, obwohl Hoffenheim die Partie gegen einen sehr tiefstehenden Gegner bestimmt hatte. "Am Sonntag werden wir leiden müssen, da wirst du auch mal einem Ball hinterherlaufen müssen", prognostizierte Ilzer.

Im Signal-Iduna-Park war der 47-Jährige erst Anfang November zu Gast, damals noch als Trainer von Sturm Graz in der Champions League. Trotz der 0:1-Niederlage habe sein Team damals ein "gutes Spiel" gemacht, erinnerte sich Ilzer. Das will er am Sonntag auch von seinen Hoffenheimern sehen, die in der Bundesligatabelle derzeit auf Platz 14 stehen.