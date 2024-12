Hertha-Krise: Kapitän stellt Qualitätsfrage - wackelt Fiel?

IMAGO/O.Behrendt

Hertha BSC steckt in der Krise

Hertha BSC drohen triste Weihnachtstage. Das total überflüssige 1:2 (1:0) in der 2. Bundesliga gegen Aufsteiger Preußen Münster am Freitagabend war bereits die dritte Pflichtspiel-Pleite am Stück, von den letzten sieben Begegnungen gewannen die kriselnden Berliner nur eine. Kapitän Toni Leistner redete nach der fünften Heimniederlage der Saison Klartext.

"Man kann schon die Qualitätsfrage stellen", motzte der Innenverteidiger bei "Sky": "Es passieren immer dieselben Fehler. Aber ich kann auch nicht in alle Köpfe reingucken. Ich versuche jede Woche, mein Leben auf dem Platz zu lassen."

Bis zum vermeidbaren Fehler des 19-jährigen Pascal Clemens vor dem Ausgleich "hatten wir alles unter Kontrolle", hob Trainer Cristian Fiel hervor.

Der Youngster verlor als letzter Mann leichtfertig den Ball an Daniel Kyerewaa, der nur noch einschieben musste (57.). "Es ist ein Fehler, der nicht passieren darf. Aber der passiert. Dann hast du gemerkt, jetzt denken sie nach", analysierte Fiel.

Zwar wurden die Hausherren, die durch Derry Scherhant (28., Foulelfmeter) in Führung gegangen waren, nach dem Gegentreffer offensiver. Das entscheidende Tor aber schoss Münster. Torge Paetow (87.) schlug nach einem Freistoß zu.

"Sehr bitter und sehr enttäuschend. Das steht außer Frage", gestand Fiel, der mit seiner Mannschaft bisher erst zwei Heimspiele gewinnen konnte.

Hertha BSC von Verletzungssorgen geplagt

So dürfte auch Fiel zunehmend unter Druck geraten, schließlich war der Übungsleiter mit dem Ziel aus Nürnberg losgeeist worden, die Hertha wieder an die Aufstiegsplätze heranzuführen.

Leicht hatte es der 44-Jährige zuletzt allerdings auch nicht, die Verletzungssorgen der Alten Dame sind groß und seit Freitagabend nochmal schlimmer. Mit Ibrahim Maza und Florian Niederlechner mussten zwei Leistungsträger mit muskulären Problemen ausgewechselt werden.

Nur ein Spiel bleibt der Hertha vor der kurzen Winterpause noch, um den Turnaround zu schaffen. Am 22. Dezember geht es zum heimstarken Aufstiegskandidaten Hannover 96.