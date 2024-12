Frankfurt muss in Leipzig auf Tuta verzichten

IMAGO/Grant Hubbs

Tuta wird Eintracht Frankfurt in Leipzig nicht zur Verfügung stehen

Eintracht Frankfurt muss in seinem vorletzten Bundesligaspiel des Jahres bei RB Leipzig auf den Brasilianer Tuta verzichten.

Der 25-Jährige stehe fürs Duell der Europapokalteilnehmer am Sonntag (19.30 Uhr) "aufgrund einer in Lyon erlittenen Wadenverletzung" nicht zur Verfügung, sagte Trainer Dino Toppmöller zwei Tage nach der Niederlage (2:3) bei Olympique Lyon.

"Wir wollen nur Spieler mit einer absoluten Frische auf den Platz bringen. Deswegen kann es durchaus so sein, dass es personelle Änderungen gibt", führte Toppmöller aus. Der zuletzt verletzte Hugo Larsson sei dagegen zurück, zudem sei der Trainer "stolz" auf die Entwicklung von Can Uzun: "Er hat immer weiter gearbeitet und nie das Vertrauen verloren, viel investiert und gezeigt, dass er der Mannschaft helfen kann." Der 19-Jährige sei für das Spiel in Leipzig "ein Kandidat für die Startelf".

Nimmt Frankfurt Revanche nach dem Aus im DFB-Pokal?

Toppmöller betonte, dass seine Mannschaft "völlig zurecht" Zweiter sei, "genau dieses Selbstvertrauen" wolle er von seinen Spielern sehen: "Wir haben richtig gut gespielt, das ist an den Ergebnissen abzulesen." Er wolle "Vertrauen und Verständnis, aber auch Gier sehen", die letzten zwei Spiele des Jahres böten "die Möglichkeit, eine sehr, sehr gute Hinrunde abzurunden."

Gegen RB war Frankfurt im Achtelfinale des DFB-Pokals ausgeschieden, eine Revanche sei das Wiedersehen in der Liga aber nicht.

"Wir müssen auf unsere Leistung schauen, es wird ein paar Anpassungen bei uns geben und ich hoffe, dass wir diesmal auf einem Toplevel sein werden", sagte Toppmöller, der mit seiner Mannschaft im letzten Spiel des Jahres am 21. Dezember den FSV Mainz 05 empfängt.