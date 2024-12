Neapel bleibt an Atalanta dran

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Alessio Marini/IPA Sport / ipa-agency.net

Lukaku jubelt über sein Tor

Die SSC Neapel bleibt im Kampf um die italienische Fußball-Meisterschaft an Atalanta Bergamo dran. Der Ex-Meister gewann gegen Udinese Calcio 3:1 (0:1) und liegt weiter nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Bergamo.

Romelu Lukaku (50.) gelang zunächst der Ausgleich der Gäste, dann unterlief Lautaro Giannetti (76.) ein Eigentor. Andre-Franck Zambo Anguissa (81.) machte alles klar. Florian Thauvin (22.) hatte die Gastgeber per Nachschuss in Führung gebracht, nachdem er zuvor mit einem Elfmeter an SSC-Torhüter Alex Meret gescheitert war.

Bergamo hatte zuvor durch ein 1:0 (0:0) bei Cagliari Calcio vorgelegt. Nicolo Zaniolo (66.) erzielte den Treffer der Gäste.