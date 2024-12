Real Madrid patzt und bleibt hinter Barca

IMAGO/Manu Reino/DeFodi Images

Jude Bellingham guckt in die Röhre

Real Madrid hat den Sprung an die Tabellenspitze der spanischen Fußball-Liga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti kam beim Nachbarn Rayo Vallecano am Samstag nur zu einem 3:3 (2:2) und liegt nach jeweils 17 Spielen einen Punkt hinter dem FC Barcelona.

Ohne Kylian Mbappe (verletzt) und Vinicius Junior (geschont) verschlief Real den Start. Unai Lopez (4.) und Mumin (36.) trafen für den Vorstadtklub, erst dann rüttelte Fede Valverde (39.) den Champions-League-Sieger wach. Jude Bellingham (45.) und Rodrygo (56.) drehten auch das Spiel, Isi (64.) aber schlug für Rayo Vallecano zurück. Vinicius kam dann doch noch und vergab die große Siegchance.

Barcelona hat zuletzt in der Liga geschwächelt, in der Champions League jedoch bei Borussia Dortmund (3:2) gewonnen. Am Sonntagabend (21.00 Uhr/DAZN) empfangen Ex-Bundestrainer Hansi Flick und seine Mannschaft den Aufsteiger CD Leganes.