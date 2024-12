Bayern-Fans feiern Kompany bei Fanclub-Premiere

FIRO/SID

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat erstmals einen Fanclub besucht

Mit ausgebreiteten Armen feierte Vincent Kompany, der Cheftrainer des FC Bayern München, seinen Triumph an der Dartscheibe. Die zahlreichen Fans im prall gefüllten Gasthaus in Obing applaudierten dem Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Bei seiner ersten Teilnahme an den traditionellen Fanclub-Besuchen in der Vorweihnachtszeit erlebte der Coach des Bundesliga-Tabellenführers einen abwechslungsreichen Tag.

Im Duell am Oche trat der Belgier gegen drei jugendliche Mitglieder des Fanclubs "Obing '84" an. Er entschied das Match für sich - und freute sich sichtlich über den Triumph. Zuvor war Kompany von einer Blaskapelle im Landkreis Traunstein empfangen worden und zeigte sich trotz der 1:2 (0:1)-Niederlage bei Mainz 05 am Vortag bestens gelaunt.

"Diese Momente sind wichtig. Wir haben keine Ausreden gesucht, wir übernehmen die Verantwortung", sagte Kompany zu seiner ersten Liga-Niederlage mit den Münchnern: "Man kann immer eine Reaktion zeigen, heute geht es nur noch darum, was wir am Freitag erreichen können."

Auch in das Goldene Buch der Gemeinde Obing trug sich 38-Jährige ein, dann erfüllte er geduldig und mit Freude Foto- und Autogrammwünsche und verlor sogar noch ein paar Worte der Anerkennung über die verstorbene Legende Franz Beckenbauer. "Ich war Innenverteidiger und auf dieser Position war er der Größte", schwärmte Kompany: "Ohne Diskussion. Er wird immer ein Idol für mich bleiben."