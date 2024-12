Neuer und Musiala sprechen über Vertragspoker

IMAGO/Noah Wedel

Jamal Musiala und Manuel Neuer sollen beim FC Bayern bleiben

Der FC Bayern muss in den kommenden Wochen und Monaten zahlreiche personelle Weichen stellen. Zwei davon hören auf den Namen Jamal Musiala und Manuel Neuer. Während der eine Münchner Profi sich eher bedeckt hält, ließ der andere aufhorchen.

Eine Sache haben Jamal Musiala und Manuel Neuer gemeinsam: Es gibt dieser Tage einige Fragezeichen dahinter, ob sie in der kommenden Saison noch beim FC Bayern spielen.

Im Fall von Musiala ist es so, dass der Shootingstar zwar noch einen bis 2026 datierten Vertrag hat, allerdings bereits intensiv umworben wird. Kein Wunder, dass die Münchner am liebsten zeitnah Nägel mit Köpfen machen und den Kontrakt verlängern wollen - samt passender Gehaltserhöhung.

Bei Neuer hingegen geht es eher darum, ob er mit bald 39 Jahren überhaupt noch in 2025/26 weitermachen will. Doch offenbar kann man diese Frage nun mit einem "Ja" beantworten.

Denn der Torwart ließ am Sonntag bei einem der vor Weihnachten üblichen Fanclub-Besuche bei den "Red Rockets" in Hopferbach anklingen, dass er wohl auch noch ein 15. Jahr im Tor des deutschen Rekordmeisters stehen möchte.

"Ich glaube, dass beide Seiten sich freuen würden, wenn es weitergeht", sagte Neuer, der nach einem Rippenbruch erst 2025 wieder im Tor stehen wird und fügte hinzu: "Aber es besteht jetzt keine Eile. Ich muss jetzt erstmal gesund werden." Er habe "noch eine Kleinigkeit an der Rippe".

Verlängerung beim FC Bayern? Musiala lässt sich nicht in die Karten blicken

Außerdem scherzte Neuer an: "Für mich müsste ein Vertrag nicht so viele Seiten haben."

Deutlich weniger offen zeigte sich Neuer-Kollege Musiala. Dieser war bei einem Fanclub im Landkreis Mühldorf am Inn zu Besuch.

Dort verriet der 21-Jährige nach der ersten Bundesliga-Niederlage der Münchner in dieser Saison nichts Neues in der schon seit Längerem in der Schwebe befindlichen Vertragsfrage.

In einem Video des Pay-TV-Senders "Sky" war zu sehen, wie ein junger Fan Musiala fragte, wie es denn um eine Verlängerung beim FC Bayern stehe.

"Da gibt's jetzt nicht viel zu sagen. Wie man sieht, ich fühle mich wohl, wir sind in Gesprächen. Schau'n wir mal", sagte Musiala nur.

"Sport Bild" hatte zuletzt berichtet, dass noch vor Weihnachten der nächste Poker der Bayern-Bosse mit Musiala ansteht. Dieses Mal soll es ums Geld gehen.