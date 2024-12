Nach 0:5-Heimklatsche: Southampton feuert Teammanager

IMAGO/Graham Hunt

Southampton-Coach Russell Martin muss nach dem 0.5 gegen Tottenham gehen

Premier-League-Schlusslicht FC Southampton hat seinen Teammanager Russell Martin entlassen.

Die Trennung vom schottischen Ex-Nationalspieler gab der Aufsteiger am Sonntagabend wenige Stunden nach der 0:5-Heimpleite gegen Tottenham Hotspur bekannt. Zur Nachfolge des 38-Jährigen machte die Vereinsspitze zunächst keine Angaben.

Martin war 2023 nach Southampton gekommen und hatte mit dem Klub den direkten Wiederaufstieg in die höchste Spielklasse des Fußball-Mutterlandes geschafft.

In der laufenden Saison gelang Martins Mannschaft in ihren 16 bisherigen Spielen jedoch erst ein Sieg, in den vergangenen sechs Begegnungen holte Southampton auch nur einen Punkt.