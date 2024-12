Sahin-Aus beim BVB? Matthäus spricht Klartext

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Nuri Sahin steht beim BVB bereits mächtig unter Druck

Im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim bekam Borussia Dortmund den nächsten Dämpfer verpasst. In der Nachspielzeit fing sich der BVB, der damit auf Rang acht der Bundesliga abgerutscht ist, den späten Ausgleich. Diskussionen um einen Rauswurf von Cheftrainer Nuri Sahin kommen nach Meinung von Lothar Matthäus aber noch zu früh.

Bisher verlief die Hinrunde von Borussia Dortmund weitaus weniger erfolgreicher als erhofft. Im DFB-Pokal mussten die Westfalen bereits in der 2. Runde die Segel streichen. Nach 14 Spieltagen in der Bundesliga scheint sogar das Minimalziel Champions-League-Qualifikation gefährdet. Lothar Matthäus erkennt in der bisherigen BVB-Spielzeit ein Muster.

"Im Prinzip ist die Saison vergleichbar mit der letzten: Frühes Pokal-Aus, ein Auf und Ab in der Bundesliga, dafür aber gute CL-Leistungen. Und auch ein weiterer Punkt wiederholt sich: Die Dortmunder sind wieder einmal nicht die Gejagten, sondern die Jäger", stellte der TV-Experte in seiner "Sky"-Kolumne heraus.

BVB: Platz vier "schon ein bisschen weg"

An einen Trainerwechsel bei den Schwarz-Gelben zu denken, sei aber noch zu früh, so der deutsche Rerkordnationalspieler weiter: "Natürlich steht Nuri Sahin schon unter großem Druck, aber der BVB hat sich gemeinsam für ihn entschieden und dann muss man davon ausgehen, dass so ein junger Trainer nicht alles richtig machen kann. Da fehlt es vielleicht an Erfahrung, aber man muss ihm auch Zeit geben."

Der aktuelle Tabellenplatz sei "natürlich nicht das ist, was man in Dortmund erwartet hat, aber ich würde an Dortmunder Stelle nicht darüber nachdenken, sondern ihm den Rücken stärken", erklärte Matthäus: "Zurzeit ist der Klub weder tabellarisch noch spielerisch da, wo er sein will. Der Kader ist dennoch gut und mit dem muss man gegen Hoffenheim gewinnen trotz der vielen Verletzten."

Durch das Remis gegen die TSG beträgt der Rückstand für den BVB auf die CL-Plätze bereits fünf Punkte. Der 63-Jährige ist dennoch optimistisch, dass es für am Ende für die Königklasse reicht. "Klar sind die Top-4 ein bisschen weg, aber ich denke, der BVB wird besser werden und noch einen Lauf hinlegen", prognostizierte Matthäus.