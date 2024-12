VfB Stuttgart bindet "Unterschiedsspieler"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Jamie Leweling (l.) bleibt dem VfB Stuttgart treu

Was die Spatzen bereits lautstark von den Dächern Stuttgarts pfiffen, hat der VfB am Dienstag offiziell bestätigt: Jamie Leweling hat seinen Vertrag bei den Schwaben vorzeitig verlängert.

Jamie Leweling bleibt dem VfB Stuttgart treu! Der deutsche Fußball-Nationalspieler hat seinen ursprünglich bis Ende Juni 2028 datierten Kontrakt vorzeitig um ein Jahr verlängert. Das gab der Bundesligist am Dienstag bekannt.

"Jamie verkörpert viel von dem, was die Menschen bei uns mit der Aufwärtsentwicklung beim VfB Stuttgart verbinden. Es sind seine ehrliche Art, Fußball zu spielen sowie sein Wille und seine Fähigkeit, besser zu werden, die ihn in den Herzen vieler unserer Anhänger hat ankommen lassen", wird Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth in einer Mitteilung auf "vfb.de" zitiert.

Der Flügelflitzer habe sich beim VfB "zum Unterschiedsspieler" gemausert. "Er gibt unserem Spiel wichtige Impulse und initiiert viele entscheidende Momente oder ist daran direkt beteiligt. Seine Berufung in die Nationalelf gibt einen klaren Hinweis darauf, welches Leistungslevel Jamie hier in den vergangenen Monaten erreicht hat", so Wohlgemuth weiter. Nun

Daher sei man sehr glücklich über das "klare Bekenntnis" und die weitere Zusammenarbeit.

Hat der VfB Leweling eine Klausel abgekauft?

Das Portal "fussballtransfers.com" gibt allerdings noch einen anderen Grund für die Verlängerung an. Demnach haben die Schwaben Leweling eine im Vertrag verankerte Ausstiegsklausel abgekauft. Unklar ist, ob das neue Arbeitspapier ebenfalls eine Option bietet, den Klub vorzeitig zu verlassen.

Leweling selbst klingt allerdings nicht so, als wolle er bald das Weite suchen: "Ich weiß genau, was ich am VfB habe und freue mich deshalb sehr über die Vertragsverlängerung. Der Trainer, die Klubverantwortlichen und alle Menschen im Verein sowie im Umfeld vertrauen mir und haben mich in meiner Entwicklung extrem unterstützt", kommt der gebürtige Nürnberger zu Wort. Er hoffe, dass er bald auf den Rasen zurückkehren kann.

Derzeit zwingt eine Oberschenkelverletzung Leweling zum Zuschauen.