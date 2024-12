Wolfsburg verliert Königsklassen-Kracher in Lyon

IMAGO/Hendrik Hamelau

Alexandra Popp unterlag mit dem VfL Wolfsburg gegen Olympique Lyon

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben die Gruppenphase der Champions League mit einer Niederlage abgeschlossen. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot verlor das letztlich bedeutungslose Auswärtsspiel bei Olympique Lyon mit 0:1 (0:0) - beide Mannschaften waren jedoch bereits zuvor für das Viertelfinale qualifiziert, auch der Gruppensieg war den makellosen Französinnen nicht mehr zu nehmen.

Danielle van de Donk (81.) traf für den achtmaligen Champions-League-Gewinner zum Sieg, ansonsten bot das Spiel nur wenige Höhepunkte. Lyon hatte zwar gerade zu Beginn mehr vom Spiel, fand gegen zunehmend stabile Wolfsburgerinnen aber zu selten ein Durchkommen. Ein schön herausgespielter Angriff brachte OL dann aber doch den sechsten Sieg im sechsten Spiel.

Nach dem Jahresabschluss geht es für Wolfsburg erst am 2. Februar in der Liga gegen Carl Zeiss Jena weiter, die Viertelfinals der Champions League finden im März statt. Auch der deutsche Meister FC Bayern ist bereits für die Runde der letzten acht qualifiziert. Jedoch geht es für die Münchnerinnen im abschließenden Gruppenspiel beim englischen Spitzenklub FC Arsenal am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) noch um den Gruppensieg.