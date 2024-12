Schonlau spricht über HSV-Krise: "Nicht unser Anspruch"

IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Der Hamburger SV um Kapitän Sebastian Schonlau sind unzufrieden

Schon vor dem letzten Hinrunden-Spieltag gegen Greuther Fürth steht fest, dass der Hamburger SV die schlechteste Halbserie seiner jungen Zweitliga-Geschichte hinlegt. Der HSV droht somit erneut die angepeilte Bundesliga-Rückkehr zu verpassen. Inmitten der sportlichen Krise findet Kapitän Sebastian Schonlau deutliche Worte.

Nach dem durchaus überzeugenden 3:1-Sieg beim KSC hatte man beim HSV Hoffnung gemacht, dass nun die Wende einer bislang durchwachsenen Saison eingeleitet wurde. Doch auch unter Interimstrainer Merlin Polzin fielen die Rothosen in alte Muster zurück, welche die Mannschaft bereits unter Steffen Baumgart offenbarte.

Nur 25 Punkte stehen nach 16 Zweitliga-Partien zu Buche - so wenig wie nie zuvor zu diesem Zeitpunkt. "Es kann nicht unser Anspruch sein, jetzt mit 25 Punkten dazustehen. Die Punkteausbeute in der Hinrunde ist definitiv unbefriedigend", fand Kapitän Sebastian Schonlau deutliche Worte über die Leistungen des Hamburger SV.

HSV: Kapitän Schonlau vermisst die Konstanz

Insbesondere die Konstanz geht dem Traditionsklub aus der Hafenstadt in dieser Spielzeit regelmäßig ab. "Konstanz ist bei uns ein großes Thema. Wir versuchen vieles, auch vor dem Spiel in Ulm haben wir es thematisiert. Aber: Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, es dauerhaft deutlich besser zu machen", analysierte er einer der HSV-Probleme.

Gerade die Leistung der Mannschaft beim durchaus glücklichen 1:1-Unentschieden am Samstag gegen die Spatzen sorgte bei dem 30-Jährigen für Unverständnis. "Wir agieren leider nicht dauerhaft gut genug. Wir schaffen erst nach der Halbzeit unser Spiel auf den Platz zu bringen und das zu spielen, was wir wollen. Aber eben nicht von Anfang an", stellte er fest.

Zudem äußerte der Innenverteidiger, der 2021 vom SC Paderborn an die Elbe kam, Kritik an seinen Mitspielern. Die HSV-Truppe habe zwar "viel Potenzial. Entscheidend ist aber, was bringen wir am Wochenende auf den Platz. Du kannst nicht immer sagen, du hast viel Potenzial und dann rufst du das nicht ab. Das ist nur theoretisches Potenzial", nahm Schonlau seine Teamkollegen in die Pflicht.