RB Leipzig verkündet Vertragsverlängerung

Odebrecht trägt die Verantwortung für die Frauen von RB Leipzig

Bundesligist RB Leipzig setzt die Zusammenarbeit mit Viola Odebrecht fort.

Die Leiterin Frauen- und Mädchenfußball verlängerte ihren Vertrag vorzeitig bis 2027. Das teilten die Sachsen am Mittwoch mit. Die Weltmeisterin von 2003 trägt seit Mai 2019 die Verantwortung für den Frauen- und Nachwuchsbereich von RB Leipzig.

Zu Beginn von Odebrechts Tätigkeit spielten die RB-Fußballerinnen in der Regionalliga Nordost, nach dem Sprung in die 2. Bundesliga erfolgte im Sommer 2023 der Aufstieg in die oberste Spielklasse. Dort stehen die Leipzigerinnen derzeit auf Rang sechs, zudem überwintert der RBL-Nachwuchs in der Regionalliga Nordost an der Tabellenspitze.

"Ich bin stolz auf das, was wir in den vergangenen Jahren gemeinsam erreicht haben – von der Bundesliga-Premiere der Frauen bis hin zu den Fortschritten unserer Nachwuchsteams", sagte Odebrecht: "Gemeinsam wollen wir den Frauen- und Mädchenfußball bei RB Leipzig nachhaltig weiterentwickeln." Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer lobte die "hervorragende Arbeit" Odebrechts: "Sie hat nicht nur den sportlichen Erfolg der Frauen-Teams vorangetrieben, sondern entscheidend zur strukturellen Entwicklung beigetragen."