Bayer Leverkusen gegen FC Bayern zeitgenau angesetzt

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Beim letzten Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und dem FC Bayern ging es hoch her

Gipfelduell zur Prime-Time in der Fußball-Bundesliga: Der amtierende deutsche Meister Bayer Leverkusen empfängt den Rekordchampion Bayern München zum Topspiel des 22. Spieltages am 15. Februar um 18:30 Uhr. Das ergab die Terminierung durch die Deutsche Fußball-Liga (DFL), die am Donnerstag bekannt gegeben wurde.

Insgesamt setzte die DFL die Spieltage 20 bis 24 in der Ersten und Zweiten Bundesliga zeitgenau an. Das Topspiel des 20. Spieltags wird am 1. Februar (Samstag) um 18:30 Uhr zwischen Union Berlin und RB Leipzig ausgetragen. Bayern München und der aktuelle Tabellendritte Eintracht Frankfurt treffen am 23. Februar (Sonntag) um 17:30 Uhr im Rahmen des 23. Spieltages aufeinander.

Auch in der zweiten Bundesliga wurden namhafte Duelle zeitgenau festgesetzt: So spielt anlässlich des 20. Spieltags am 2. Februar (Sonntag) um 13:30 Uhr der Hamburger SV gegen Hannover 96. In der darauffolgenden Woche tritt Schalke 04 am 9 Februar (Sonntag) um 13:30 Uhr beim 1. FC Köln an.

Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen für die Erste und Zweite Bundesliga sollen voraussichtlich Anfang Februar vorgenommen werden, wenn die Play-offs der UEFA-Clubwettbewerbe ausgelost sind.