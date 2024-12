Bericht: Kimmich sorgt für Überraschung

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Joshua Kimmich verhandelt derzeit mit dem FC Bayern

Joshua Kimmich hat inmitten der spannenden Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern für eine Überraschung gesorgt.

"Bild" zufolge stellt der 29 Jahre alte Nationalspieler sein Management neu auf. Demnach wird sich künftig Thomas Beheshti im Kimmich-Lager um das Thema Marketing kümmern.

Der 44-Jährige ist derzeit noch beim DFB angestellt, fungiert dort als Teammanager. Bereits seit dem Herbst steht aber fest, dass Beheshti seine Tätigkeit dort zum 31. Dezember beendet, auf eigenen Wunsch, wie der Verband damals mitteilte. Im Zuge der Umstrukturierung seines Teams soll sich Joshua Kimmich dem Bericht zufolge zudem von seinem Medien-Manager Danny Biegler getrennt haben.

Direkte Auswirkungen auf die Verhandlungen mit dem FC Bayern dürften diese Maßnahmen allerdings nicht haben: In Vertragsfragen setzt Kimmich nämlich nicht auf einen Berater, sondern vertritt sich selbst.

Der DFB-Kapitän dürfte derzeit also häufig mit Sportvorstand Max Eberl an einem Tisch sitzen. Denn: Die Gespräche über eine Verlängerung seines auslaufenden Kontrakts sind in vollem Gange. "Die Gespräche mit Jo sind extrem angenehm, weil er ein super reflektierter Mensch ist, der in seinem Leben schon viel erlebt hat. Es ist ungewohnt, das muss man sagen", schilderte Eberl zuletzt bei "Blickpunkt Sport" im "BR".

FC Bayern: Joshua Kimmich will "die richtige Entscheidung" treffen

Im Austausch geht es laut Eberl vor allem um die sportliche Perspektive, aber auch um Versäumnisse der Vergangenheit und verloren gegangenes Vertrauen.

Denn für den 51-Jährigen ist klar, dass der FC Bayern im Umgang mit Kimmich Fehler gemacht hat. "Es geht beim Vertrag auch ums Vertragen. Man muss über Dinge sprechen und sagen, wenn einen etwas gestört hat", betonte Eberl. "Manche Dinge waren vor meiner Zeit, bei manchen war ich dabei. Das habe ich versucht, ihm zu erklären. Jetzt haben wir einen Schlussstrich gezogen und schauen nach vorne."

Kimmich selbst hatte gegenüber "Sport1" zuletzt angekündigt, im Winter "das große Bild zu sehen, zu schauen, was passiert. Die Vergangenheit spielt eine Rolle, viel wichtiger ist für mich allerdings die Zukunft." Er kündigte an: "Ich werde mir Zeit nehmen, um die richtige Entscheidung zu treffen."