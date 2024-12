Wolves verpflichten Ex-Trainer von 1860 München

imago sportfotodienst

Vitor Pereira übernimmt in der Premier League

Die Wolverhampton Wanderers aus der englischen Premier League haben Vitor Pereira als neuen Trainer verpflichtet.

Der Portugiese, der 2017 mit 1860 München aus der 2. Liga abgestiegen war, erhält einen Vertrag bis 2026. Pereira folgt auf den vor wenigen Tagen entlassenen Teammanager Gary O'Neil. Die Wolves sind mit neun Punkten aus 16 Spielen Tabellen-Vorletzter.

Pereira kommt vom saudischen Erstligisten Al-Shabab und verfügt über reichhaltige Erfahrung als Coach. Er wurde in Portugal mit dem FC Porto, in Griechenland mit Olympiakos Piräus und in China mit Shanghai SIPG nationaler Meister. Sein Debüt bei den Wanderers gibt er am Sonntag (15.00 Uhr) bei Leicester City.

"Vitor ist ein hoch respektierter und erfahrener Trainer, der in verschiedenen Ligen erfolgreich gearbeitet hat und einen neuen Ansatz verspricht für die Aufgaben, die vor uns liegen", sagte Klubpräsident Jeff Shi: "Wir danken ihm, dass er in dieser herausfordernden Zeit für den Klub diese Verantwortung übernimmt."