Musiala für Kampl "einer der besten weltweit"

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Kampl adelt Musiala vor dem Topspiel beim FC Bayern

Mittelfeldspieler Kevin Kampl vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig schwärmt vor dem Duell mit dem FC Bayern (20:30 Uhr/ DAZN und Sat.1) von Offensiv-Juwel Jamal Musiala.

Der 21-Jährige, auf dessen Vertragsverlängerung die Münchner hinarbeiten, sei schon jetzt "einer der besten Spieler in Europa, auch weltweit", sagte Kampl bei "ran": "Er bringt eigentlich das Komplettpaket mit, was einen modernen Top-Fußballer ausmacht."

Kampls Einsatz gegen die Münchner ist derzeit fraglich. Leipzigs Mittelfeldspieler musste aufgrund muskulärer Probleme etwas kürzer treten. Für die Partie gegen den Rekordmeister sieht der 34-Jährige seine Bullen nach einem sieglosen November mit drei Niederlagen und einem Unentschieden wieder gewappnet.

RB sei mit den beiden Siegen in Pokal und Liga (3:0, 2:1) gegen die Mannschaft der Stunde aus Frankfurt wieder "auf dem aufsteigenden Ast", womit auch die Kritik an Trainer Marco Rose verstummte. Intern hätte es zu "keinem Zeitpunkt" Zweifel am Coach gegeben, man sei ein "eingeschworener Haufen, der komplett hinter ihm steht".

Leipzig steht nach 14 Spieltagen punktgleich (27) mit Eintracht Frankfurt auf Rang vier der Bundesliga-Tabelle und könnte mit einem Sieg in München auf drei Punkte an den führenden FC Bayern heranrücken.