Leihgabe im Sommer "auf jeden Fall" zurück zum BVB

IMAGO/Philipp Szyza

Salih Özcan ist vom BVB an den VfL Wolfsburg verliehen

Salih Özcan schnürt aktuell die Schuhe auf Leihbasis für den VfL Wolfsburg. Der Vertrag des türkischen Fußball-Nationalspielers bei Borussia Dortmund läuft noch bis Ende Juni 2026. Nun hat der gebürtige Kölner über seine Zukunft gesprochen: Ein fester Abschied vom BVB ist (vorerst) wohl keine Option.

"Fakt ist: Ich habe noch ein Jahr Vertrag in Dortmund und im Sommer werde ich auf jeden Fall wieder zurück sein", stellt der vom BVB an den VfL Wolfsburg verliehene Salih Özcan im Interview mit den "Ruhr Nachrichten" deutlich klar, dass er 2025 wieder im Ruhrgebiet aufschlagen wird. Damit ist auch klar, dass der VfL sich bei der Leihe keine Kaufoption sicherte.

Ein Umstand, der die Wölfe wohl nicht so wirklich wurmen dürfte: Derzeit ist Özcans Einfluss aufs Spiel der Niedersachsen schlicht nicht groß genug.

"Man hat mir das Gefühl gegeben, dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Im Moment ist es leider nicht der Fall, dass ich viele Spiele mache. Natürlich bin ich damit nicht zufrieden, denn es ist mein Anspruch, viel zu spielen und der Mannschaft zu helfen", kommentiert der Mittelfeldspieler seine aktuelle Situation.

Er werde dennoch weiter auf seine Chance warten, habe die Situation akzeptiert und werde keinesfalls in "eine Negativspirale" verfallen. Auch von einem vorzeitigen Ende der Leihe im Winter gehe er nicht aus, so der 26-Jährige weiter.

Zukunft beim BVB? Özcan gibt sich zurückhaltend

Zehn Partien bestritt Özcan bislang für die Niedersachsen, sammelte dabei aber nur 330 Minuten und stand nur zweimal über die vollen 90 Minuten auf dem Rasen. Zuletzt verzichtete Trainer Ralph Hasenhüttl gleich zweimal in Serie auf Özcan.

Übrigens: Dass er nach seiner Rückkehr nach Dortmund im Sommer auch seinen Vertrag bis 2026 erfüllt, ist nicht in Stein gemeißelt.

"So weit in die Zukunft kann man nie schauen", so Özcan. Auch der Abschied im Sommer war im Nachhinein vielleicht nicht die beste Entscheidung. Zwar habe man ihm beim BVB vor der Saison offen gesagt, dass er nicht viele Minuten bekommen werde, angesichts der vielen Ausfälle, hätte die Realität aber vielleicht anders ausgesehen, mutmaßt der Rechtsfuß.

Dass er einen Mehrwert für die Borussen hätte, kann Özcan unter Umständen schon am Sonntag (17:30 Uhr, im sport.de LIVE-Ticker) beweisen. Dann empfängt der VfL Wolfsburg den BVB.