Kiel feiert irres Schützenfest

Kiel feierte gegen den FCA eine Tor-Party

Holstein Kiel hat nach unzähligen Rückschlägen ein Ausrufezeichen in der Fußball-Bundesliga gesetzt. Der Aufsteiger feierte vor der Winterpause beim 5:1 (4:1) gegen den FC Augsburg seinen zweiten Saisonsieg im 15. Spiel und schöpft im Kampf um den Klassenerhalt neuen Mut.

Lasse Rosenboom (12.), Phil Harres (32., 35.) und Shuto Machino (39., 90.+1) erzielten die Treffer für die Mannschaft von Trainer Marcel Rapp. Zuletzt hatten die Kieler fünf Niederlagen in Folge kassiert. Alexis Claude-Maurice (5.) hatte die Gäste in Führung gebracht. Trotz des Sieges bleibt Holstein auf einem Abstiegsplatz.

Die Augsburger erwischten einen Traumstart. Samuel Essende entwischte auf der linken Seite seinen Gegenspielern und legte zurück auf Claude-Maurice, der sein viertes Saisontor erzielte.

Doch die Freude über die Führung hielt nicht lange an. Zunächst musste Abwehrspieler Keven Schlotterbeck verletzt ausgewechselt werden, dann nutzte Kiel die dadurch entstandene Unordnung zum Ausgleich. Shuto Machino bereitete vor, Rosenboom traf.

FCA vergibt das 1:2 und geht dann unter

Augsburg schüttelte sich kurz und hatte durch Phillip Tietz die große Chance zur erneuten Führung (22.), doch dann spielten nur noch die Gastgeber. Der starke Machino bereitete auch den zweiten Treffer durch Harres vor, der nur drei Minuten später den Doppelpack schnürte.

Kiel spielte sich in einen kleinen Rausch, fast jeder Schuss saß. Machino krönte seinen glanzvollen Auftritt mit einem verwandelten Freistoß zum 4:1 noch vor der Pause. Augsburg war sichtlich beeindruckt, fast alle Zweikämpfe gingen in dieser Phase an die Gastgeber. Kurz vor der Pause vergaben aber Kristijan Jakic (43.) und Chrislain Matsima (45.+3) gute Möglichkeiten für die bayerischen Schwaben.

Kiel verwaltet nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann deutlich ruhiger. Kiel konzentrierte sich darauf, defensiv sicher zu stehen. Augsburg war um den Anschluss bemüht, es mangelte dem Team von Trainer Jess Thorup aber an Ideen. Matsima zielte zudem zu ungenau (55.).

Kiel wurde aber immer passiver und igelte sich rund um den eigenen Strafraum ein. Augsburg bestrafte das aber nicht. Im Gegenteil: Machino setzte den Schlusspunkt.