Füllkrug erlebt Debüt zum Vergessen

IMAGO/MDI/Shutterstock

Füllkrug enttäuschte gegen Brighton

Niclas Füllkrug hat bei West Ham United ein durchwachsenes Startelfdebüt hingelegt.

Der Nationalspieler hatte beim enttäuschenden 1:1 (0:0) der Hammers gegen Brighton & Hove Albion mit dem deutschen Teammanager Fabian Hürzeler nur 13 Ballkontakte. Füllkrug gab nur einen einzigen Schuss ab, aber nicht aufs Tor.

Einen Treffer erzielte seine Mannschaft erst, als Füllkrug ausgewechselt worden war - und zwar mit der ersten Aktion danach.

Mohammed Kudus (58.) glich die Gästeführung durch Mats Wieffer (51.) aus. Brighton, das auch im achten Spiel im London Stadium unbezwungen blieb, war am Ende näher am Sieg. In der Schlussphase traf Kaoru Mitoma den Pfosten, Torwart Lukasz Fabianski musste mehrfach rettend eingreifen.

Für Füllkrug, der wegen Problemen mit der Achillessehne lange ausgefallen war, war es das siebte Pflichtspiel (ein Tor) für seinen neuen Verein.

"Er hat ein paar schwierige Monate hinter sich", sagte Teammanager Julen Lopetegui vor dem Spiel über Füllkrug, "und obwohl er noch immer nicht in seiner besten Verfassung ist, sind wir froh, dass er zurück ist. Er wird uns helfen und stark sein."