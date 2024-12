Hummels feiert Kantersieg mit Rom

IMAGO/Marco Iacobucci/IPA Sport / ipa-agency.net

Hummels und die Roma feierten einen klaren Sieg

Mit Startelf-Rückkehrer Mats Hummels hat die AS Rom auch in der Serie A zurück in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Claudio Ranieri setzte sich am Sonntag gegen Parma Calcio souverän mit 5:0 (2:0) durch und rückte in der Tabelle mit 19 Punkten auf Rang zehn vor.

Hummels hatte zuletzt aufgrund einer fiebrigen Grippe in der Liga bei der 0:2-Niederlage in Como und im Pokal-Achtelfinale gegen Sampdoria Genua (4:1) gefehlt. Gegen Parma ließ die Defensive um den Rio-Weltmeister, der wieder von Beginn an auf dem Platz stand, nur wenig zu.

Offensiv glänzte Paulo Dybala mit einem Doppelpack und einer Vorlage. Nachdem Parmas Abwehrspieler Botond Balogh den argentinischen Weltmeister im Strafraum zu Fall gebracht hatte, verwandelte dieser den fälligen Elfmeter selbst (8.), traf später erneut aus dem Spiel heraus (51.) und bereitete das Tor von Artem Dowbyk zum Endstand vor (83.).

Außerdem waren Alexis Saelemaekers (13.) und Leandro Paredes (74., Foulelfmeter) für die Roma erfolgreich.