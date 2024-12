DFB gibt Groß-Sperre bekannt

IMAGO/Christian Schroedter

Pascal Groß vom BVB ist für zwei Spiele gesperrt

Borussia Dortmunds Nationalspieler Pascal Groß und Nadiem Amiri vom FSV Mainz 05 sind nach ihren Platzverweisen am Wochenende jeweils für zwei Spiele gesperrt worden. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag.

Groß, der bisher in allen Ligapartien zum Einsatz gekommen war, war am Sonntag im Bundesliga-Spiel des BVB beim VfL Wolfsburg (3:1) nach einer Notbremse gegen Lukas Nmecha in der 62. Minute des Feldes verwiesen worden.

Damit fehlt der Mittelfeldspieler den Dortmundern zum Jahresauftakt im Heimspiel gegen den Double-Gewinner Bayer Leverkusen (10. Januar) sowie auswärts bei Holstein Kiel (14. Januar).

Der Mainzer Amiri hatte am Samstag im Duell mit Eintracht Frankfurt (3:1) wegen eines groben Foulspiels in der 21. Minute die Rote Karte gesehen.