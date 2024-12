Medien: Werder Bremen will Duo ziehen lassen

IMAGO/osnapix / Marcus Hirnschal

Steht Olivier Deman (l.) vor einem Abschied vom SV Werder Bremen?

Wenige Tage vor der Öffnung des Winter-Transferfensters kommen Spekulationen über den Abschied von gleich zwei Spielern beim SV Werder Bremen.

Der Kader von Fußball-Bundesligist Werder Bremen könnte im neuen Jahr auf gleich zwei Positionen verändert werden. Laut einem "Bild"-Bericht denkt man an der Weser nämlich darüber nach, Mittelfeldspieler Olivier Deman und Angreifer Abed Nakishi abzugeben.

Vor allem im Fall Deman wäre Werder wohl gerne gesprächsbereit, sollte ein passendes Angebot eingehen.

Der Belgier war im Sommer 2023 für immerhin vier Millionen Euro von Cercle Brügge gekommen. Zählte er in seiner Debüt-Saison in Bremen noch zu einem der wichtigen Kaderspieler (29 Bundesliga-Spiele, 14 davon in der Startelf), ist er bei Cheftrainer Ole Werner in der laufenden Spielzeit nicht mehr ganz so gefragt.

Deman kommt bislang nur auf elf Einsätze in 2024/25, nicht einmal stand er dabei in der Startelf der Werderaner. Insgesamt kommt er auf gerade einmal 79 Minuten.

Werder Bremen macht sich "Gedanken" bei Deman

Dem Bericht zufolge kann der 24-Jährige den Bundesligisten "bei einem passenden Angebot" verlassen. In Bremen könne man sich beides vorstellen: einen festen Wechsel und einen Abschied auf Leihbasis. Die Zeitung zitiert Peter Niemeyer, Leiter Lizenzbereich des SVW: "Jeder wird sich über die Weihnachtstage Gedanken um seine Zukunft machen. Dass Olivier Deman nicht zufrieden mit seiner Situation ist, ist klar."

Sollte Werder einen Abnehmer finden, würde wohl ein Ersatz verpflichtet werden müssen.

Beim zweiten Abschiedskandidaten Abed Nankishi besteht derweil offenbar Interesse aus der 3. Liga. Schon im Sommer war der 22-Jährige bereits mit einem Wechsel in Verbindung gebracht worden, nun könnte es konkret werden.

Der Flügelstürmer entstammt der Jugendabteilung der Bremer, in der Bundesliga kam er allerdings noch nie zum Einsatz. Sechs Spiele bestritt der Angreifer in der laufenden Saison in der Regionalliga für die zweite Vertretung.