Bryan Zaragoza macht FC Bayern Vorwürfe

IMAGO/Markus Fischer

Bryan Zaragoza gehört dem FC Bayern, ist aber aktuell in Spanien aktiv

Bryan Zaragoza und der FC Bayern, das passte bisher nicht. Kein Wunder, dass der Spanier im letzten Sommer auf Leihbasis zurück nach Spanien ging. Von dort aus richtete er nun Vorwürfe in Richtung der Münchner.

Sein Wechsel zum FC Bayern im vergangenen Winter kam ganz offensichtlich überstürzt. Im Sommer zog es Bryan Zaragoza daher auf Leihbasis zurück nach Spanien. Dort schaffte er es sogar wieder in die A-Nationalmannschaft, bevor ihn eine schwere Verletzung ausbremste. Nun hat Zaragoza bei "Diario de Navarra" über sein aktuelles Schicksal gesprochen und dabei auch Kritik am deutschen Rekordmeister geübt.

"Es ist nicht so, dass ich eine so schlechte Zeit hatte, sondern dass sie mir viele Dinge versprochen haben, die nicht eingehalten wurden", blickte der Offensivmann im Interview mit der spanischen Zeitung mit Argwohn auf sein erstes halbes Jahr in München zurück. "Es war sehr schwierig für mich, mich anzupassen", sagte der 23-Jährige.

Als Notverpflichtung aufgrund der großen Personalprobleme zu Beginn des Jahres hatte der FC Bayern den eigentlich erst für den Sommer geplanten Transfer von Zaragoza vorgezogen und ihn Anfang Februar am letzten Transfertrag vom FC Granada nach München geholt. Unter dem damaligen Trainer Thomas Tuchel spielte der Linksaußen aber (fast) keine Rolle.

Zaragoza: Abschied vom FC Bayern "war gut für mich"

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison sammelte er gerade einmal 171 Bundesliga-Minuten, die sich auf sieben Kurzeinsätze verteilten. Was Zaragozas Berater massiv missfiel.

Er habe sich in so kurzer Zeit nicht einleben können, ärgerte sich Zaragoza nun. "Es war ein anderes Land, eine andere Sprache, ein anderes Essen, eine andere Liga", zählte der Spanier auf und fügte vielsagend an: "Außerdem haben mir die Leute um mich herum nicht geholfen."

Am Ende habe er sich deshalb zuletzt auch "entschieden zu gehen, und es war gut für mich", bilanzierte Zaragoza, der seit Anfang August für CA Osasuna spielt.

Dort habe man ihm die Möglichkeit gegeben, "wieder der Bryan zu sein, der ich war. Ich bin sehr glücklich und ich denke, ich kann sogar noch ein bisschen mehr geben", versprach er.

Wie es nach der Leih-Zeit, die nach der Saison 2024/25 endet, weitergeht, ist laut dem spanischen Nationalspieler noch offen.

"Wenn es eine Möglichkeit gibt, wieder für Osasuna zu spielen, werde ich mir das genau ansehen. Ich bin glücklich und spiele gut - und das ist es, was ich will. Wir werden sehen, ob es Optionen gibt - wir können reden", so der 23-Jährige, der eigentlich noch bis Sommer 2029 an den FC Bayern gebunden ist.

Mit einem Tor und fünf Vorlagen in 15 Spielen gehörte der offensive Mittelfeldspieler zu den Leistungsträgern beim LaLiga-Team. Anfang Dezember setzte ihn allerdings ein Mittelfußbruch außer Gefecht.