CR7 kritisiert Ballon d'Or-Vergabe an Rodri

IMAGO/SAMUELLO

CR7 hätte Vinicius den Ballon d'Or gegeben

Portugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo hat die Auszeichnung des spanischen Europameisters Rodri mit dem Ballon d'Or kritisiert und als "unfair" bezeichnet.

Der 39-Jährige sagte bei der Verleihung der Globe Soccer Awards in Dubai, dass der brasilianische Stürmer Vinícius Junior von Real Madrid den Goldenen Ball hätte erhalten sollen. "Das war unfair, nach meiner Meinung", sagte der Profi von Al-Nassr in Saudi-Arabien, "sie haben ihn Rodri gegeben, er hat es auch verdient. Aber ich denke, sie hätten ihn Vinícius geben sollen, weil er die Champions League gewonnen und das finale Tor erzielt hat."

Der Ballon d'Or wird seit 1956 vergeben und war lange die Auszeichnung für den besten europäischen Spieler. Von 2010 bis 2015 wurde der Ballon d'Or durch eine Kooperation des französischen Medienkonzerns Groupe Amaury, zu dem "France Football" gehört, mit dem Weltverband FIFA als Preis an die Weltfußballerin und den Weltfußballer vergeben. Seit diesem Jahr besteht die Zusammenarbeit mit der UEFA - die alleinige Wahl des Dachverbandes für Europas Fußballerin und Fußballer des Jahres gibt es nicht mehr.

Zwei Preise für Vinícius Junior, einer für Ronaldo

"Deshalb liebe ich Globe Soccer. Ihr habt den ehrlichen Preis vergeben", sagte Ronaldo mit einem Seitenhieb auf die Ballon-d'Or-Veranstalter. Vinícius Junior bekam in Dubai die Preise für den besten Fußballer des Jahres und den besten Angreifer. "Wenn Cristiano sagt, dass ich der beste Spieler bin, dann glaube ich das", sagte der 24-Jährige laut der Übersetzung bei der Live-Übertragung der Zeremonie im Stream.

Ronaldo wurde mit einem Sonderpreis für seine bislang 916 Karriere-Tore geehrt. Er werde bald 40 Jahre alt, sagte der Ausnahmespieler. "Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde weitermachen, weil ich Titel gewinnen möchte, ich will Champion sein, ich will mehr Tore schießen", kündigte er an.