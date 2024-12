Werder Bremens Transfer-Plan enthüllt

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Was plant Werder Bremen auf dem Transfermarkt?

Werder Bremen hält in der am 1. Januar startenden Transferperiode die Augen nach möglichen Neuzugängen offen, plant aber vorerst keine Aktivitäten.

Diesen Plan skizzierte Sportchef Peter Niemeyer im Gespräch mit der vereinsnahen "Deichstube". "Wir versuchen sicherlich auch, immer unseren Kader besser zu machen, weshalb ich für keine unserer Positionen ausschließen will, dass noch etwas passiert. Aber angedacht ist da derzeit nichts", so der 41-Jährige, der vor der Saison von Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster an den Osterdeich gewechselt war.

Niemeyer ergänzte: "Ich denke, dass es ein ruhiger Winter wird, weil wir mit dem aktuellen Kader sehr zufrieden sind. Wenn sich etwas auftut, das für uns total spannend klingt, dann kann es ein Thema werden. Aktuell ist das aber nicht der Fall."

Kein Wunder, belegt Werder Bremen doch nach 15 Spieltagen mit mit 25 gesammelten Punkten einen guten siebten Tabellenplatz. Sogar die Champions League ist für das Team von Trainer Ole Werner nur zwei Zähler entfernt.

Der Fluch der guten Tat: Um den ein oder anderen Bremer Profi ranken sich inzwischen Wechsel-Gerüchte. Auch hier bahnt sich aber anscheinend nichts an.

"Nach guten Leistungen wecken eigene Spieler sicherlich gewisse Begehrlichkeiten, aber das ist ein Stück weit normal", sagte Niemeyer. "Es ist niemand konkret mit einem Interesse auf uns zugekommen. Wir sind da also völlig entspannt. Es gibt nichts, auf das wir reagieren müssten."

Werder Bremen: Wechseln Veljkovic und ein Duo?

Ein Dauergast in der Gerüchteküche war zuletzt Innenverteidiger Milos Veljkovic, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Schon im Januar wolle Roter Stern Belgrad den serbischen Nationalspieler verpflichten, hieß es in dortigen Medien. Derzeit sei aber wahrscheinlicher, dass es Veljkovic erst nach Vertragsende nach Belgrad ziehe, hieß es.

"Weder Milos noch ein Verein ist an uns herangetreten", betonte Niemeyer. "Wir haben das Interesse nur aus den Medien vernommen. Wir haben auch aktuell kein Bestreben, ihn abzugeben. Milos ist ein wichtiger und verdienter Spieler bei uns."

Gesprächsbereit bezüglich eines Winter-Abgangs soll Werder laut "Bild" zudem bei Mittelfeldspieler Olivier Deman und Angreifer Abed Nakishi sein.