FC Arsenal dreht Partie in Brentford

IMAGO/Simon Dael/Shutterstock

Dreimal jubelte Arsenal in Brentford

Auch ohne den erkrankten Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat der FC Arsenal am Neujahrstag einen Pflichtsieg gefeiert und ist wieder erster Verfolger des FC Liverpool.

Am 19. Spieltag der Premier League gewannen die Gunners beim FC Brentford nach Anlaufschwierigkeiten mit 3:1 (1:1) und zogen wieder am Überraschungsteam Nottingham Forest vorbei auf Rang zwei. Liverpool ist den Londonern sechs Punkte voraus und hat ein Spiel weniger bestritten.

Havertz habe sich "nicht gut gefühlt", sagte Arsenal-Teammanager Mikel Arteta vor der Partie, auch "einigen anderen" gehe es ähnlich wie dem Offensivstar aus Deutschland. Zugleich rotierte der Spanier Arteta angesichts der anstehenden Belastungen - der FC Arsenal bestreitet im Januar neun Spiele - ein wenig, Declan Rice etwa fand sich auf der Bank wieder.

Brentford mit Vitaly Janelt in der Startelf und dem eingewechselten Kevin Schade ging im Community Stadium durch Bryan Mbeumo (13.) in Führung. Vorausgegangen waren ein schlampiger Pass von Arsenal-Spielmacher Martin Ödegaard und ein passives Defensivverhalten der Londoner.

Arsenal erhöhte in der Folge den Druck auf das Tor des früheren Freiburgers Mark Flekken. Der Niederländer konnte in der 29. Minute einen Fernschuss nur in die Mitte parieren, dort stand Gabriel Jesus und köpfte ein. Nach dem Seitenwechsel machten die Gunners per Doppelschlag durch den spanischen Europameister Mikel Merino (50.), bei dem Flekken nicht gut aussah, und Gabriel Martinelli (53.) alles klar. Danach kontrollierte Arsenal das Geschehen.