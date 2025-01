Gladbach hielt offenbar mehrere Spezial-Sitzungen ab

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Seoane (li.) und Virkus (re.) dürften sich über den Gladbach-Höhenflug freuen

Borussia Mönchengladbach steht zur Winterpause in Schlagdistanz zu Europa. Dabei war der Saisonstart noch holprig verlaufen. Doch nach und nach griffen spezielle Maßnahmen, die die Gladbach-Bosse vor der Saison etablierten, wie ein Bericht nun aufdeckte.

Dass die Gladbach-Fans dieser Tage sogar von der Qualifikation für den europäischen Fußball träumen dürfen, liegt nach Informationen der "Sport Bild" auch daran, dass die Verantwortlichen nach den Erfahrungen der Vor-Saison im Sommer wichtige Maßnahmen beschlossen, um für ein deutlich verbessertes Klima innerhalb der Mannschaft zu sorgen.

Das Ziel: Die Fohlenelf sollte wieder eine verschworene Einheit sein. Erreicht wurde das durch gleich mehrere Geheim-Sitzungen. Bei diesen waren laut dem Bericht des Sportblattes nicht nur die Spieler, sondern auch die Familien der Stars anwesend.

Erstmals war es nach dem Trainingslager soweit. Im August trafen sich somit die Profis, die Staff-Mitglieder und eben auch ausdrücklich Partnerinnen und Kinder. Das Meeting fand im Borussia-Park statt.

Gladbach: Deutlich mehr Mannschaftsabende

Anfang Dezember soll es dann erneut so weit gewesen sein. Dieses Mal ging es mit Familie und Anhang in die Skihalle in Neuss. Wieder war Teambuilding angesagt. Mit Erfolg. Wie die "Sport Bild" schreibt, soll das Kabinen-Klima durch das Event im Kunstschnee erneut deutlich verbessert worden sein. Es folgte ein 1:1 gegen Borussia Dortmund.

Nicht zuletzt trug die Weihnachtsfeier Mitte Dezember weiter dazu bei, dass die Mannschaft immer verschworener wurde. Bei dieser waren allerdings "nur" die Stars zugegen. In Düsseldorf ging es demnach im Restaurant "Sir Walter" zur Sache, organisiert durch den Mannschaftsrat.

Insgesamt sei die Anzahl der so wichtigen Mannschaftsabend im ersten Teil der Saison 2024/25 deutlich gestiegen, heißt es weiter.

Neben dem Tabellenplatz belegen auch weitere Statistiken die verbesserten Borussen: Nachdem in der letzten Saison noch 31 Punkte nach Führungen verspielt wurden, gewann Gladbach bislang in dieser Spielzeit jede Partie, in der man führte - insgesamt siebenmal.