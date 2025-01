Breitenreiter beginnt Aufstiegsmission in Hannover

IMAGO/Jess Hornby

André Breitenreiter will mit 96 aufsteigen

André Breitenreiter ist mit großen Zielen in seine Aufstiegsmission bei Hannover 96 gestartet. "Die Chancen sind da, wir können aufsteigen", sagte der 51-Jährige, der kurz vor dem Jahresende als Nachfolger von Stefan Leitl verpflichtet wurde.

Beim bislang letzten Bundesliga-Aufstieg der 96er 2017 stand Breitenreiter schon an der Seitenlinie, in diesem Jahr soll der frühere Stürmer des Klubs erneut zum Trumpf werden. Die Niedersachsen haben als Tabellensiebter vor dem Start der Rückrunde der 2. Liga zwei Punkte Rückstand auf den Karlsruher SC, der den direkten Aufstiegsplatz zwei hinter dem 1. FC Köln belegt.

"Es geht darum, die paar Prozente in ein, zwei, drei Kategorien besser zu sein als die Konkurrenz", sagte Sportdirektor Marcus Mann: "Den Mut, die Überzeugung, die Begeisterung - das müssen wir reinbringen." Breitenreiter kenne die Mannschaft, die einzelnen Spieler gut. Insofern sei die Entscheidung für ihn naheliegend gewesen.

"Ich habe mit meiner Familie unseren Lebensmittelpunkt in Hannover. Natürlich ist es wie ein Nachhausekommen für mich", sagte Breitenreiter, der aber vorerst nicht an der Leine arbeiten wird. Am Freitag geht es für ihn und sein Team ins Trainingslager nach Belek/Türkei. Das erste Pflichtspiel 2025 bestreitet 96 am 17. Januar in Regensburg.