Bayern-Legende über Musiala: "War ein Rotzbengel"

Maro Donato via www.imago-images.de

Javi Martínez und der junge Jamal Musiala (li.) im Bayern-Training

Jamal Musiala ist in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Spieler des FC Bayern geworden. Das war laut Klub-Legende Javi Martínez schon früh abzusehen. An seine ersten Begegnungen mit dem Ausnahmetalent erinnert sich der Spanier bis heute ganz genau.

Im Sommer 2019 gelang dem FC Bayern einer der wichtigsten Transfers der letzten Jahre. Damals lotste der Rekordmeister Jamal Musiala vom FC Chelsea los und holte ihn nach München. Nur kurz darauf durfte Musiala im Training der Großen mitmischen. Dabei hinterließ er laut Javi Martínez direkt einen bleibenden Eindruck.

Er habe seit der ersten gemeinsamen Trainingseinheit gewusst, dass Musiala den Durchbruch beim FC Bayern schaffen würde, sagte Martínez im "Marca"-Interview. "Man konnte schon sehen, dass er etwas Besonderes ist", erinnerte sich der Spanier.

Erstes Bayern-Training mit Musiala war "unangenehm"

"Als er zur ersten Mannschaft kam, hat er 20 kg gewogen. Er war im positiven Sinne ein Rotzbengel, wie wir in Spanien sagen. Es war sogar ein bisschen unangenehm, in ihn zu laufen, weil wir dachten, wir könnten ihm weh tun, weil er so leicht war. Aber ja, sobald er den Ball hatte, konnte man sehen, dass er besonders ist und man ihm den Ball nicht wegnehmen kann", blickte Martínez auf die Anfangszeit Musialas an der Säbener Straße zurück.

Die rasante Entwicklung des heutigen Nationalspielers hat allerdings auch den früheren Weltklasse-Abräumer überrascht. "Wir haben in ihm ein großartiges Projekt gesehen, aber ich denke, dass seine Entwicklung sogar noch großartiger war. Ich finde, er hat kein Limit. Er wird über viele Jahre zu den zehn besten Spielern der Welt gehören", prophezeite Martínez seinem ehemaligen Mitspieler eine goldene Zukunft.

Ob diese Zukunft in München liegen wird, steht derweil immer noch nicht fest. Der FC Bayern und Musiala befinden sich derzeit in Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Eine Einigung wurde bislang aber noch nicht erzielt. Entsprechend intensiv wird auch weiterhin über einen möglichen Wechsel des Ausnahmetalents spekuliert.