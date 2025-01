Kimmich erklärt seine Rolle beim FC Bayern

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Joshua Kimmich will den FC Bayern weiterhin prägen

Joshua Kimmich ist als Spielmacher im zentralen Mittelfeld das Herzstück des FC Bayern. Nun hat der Nationalspieler verraten, wie seine Rolle im System von Vincent Kompany funktioniert.

Zwar gebe es schon gewisse Regeln für die Spieler, erklärte Joshua Kimmich im Format "My Position" auf "FC Bayern TV". Doch "innerhalb dieser Leitplanken kann jeder seinem Spiel einen individuellen Touch geben. Es geht auch darum, zu erkennen, wann man sich in welchem Raum bewegen muss", so der 29-Jährige.

Unter Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann hatte der Kreativspieler noch als Rechtsverteidiger gespielt, bei Kompany bekam er seine alte Position beim FC Bayern zurück. Sehr zur Freude von Kimmich. "Ich sehe mich in der Doppel-Sechs, in der ich meine Stärken im Spielaufbau einbringen kann", machte er klar.

Gleichzeitig stelle auch er sich aber ständig die Frage, wann ihn die Mannschaft auf welcher Position brauche.

Für seine ganz individuelle Spielweise sei letztlich nämlich nicht entscheidend, welche Rolle er in der taktischen Grundordnung einnehme. "Generell versuche ich immer, egal, auf welcher Position ich spiele, auf meine eigene Art und Weise zu gestalten", betonte Kimmich.

Joshua Kimmich beim FC Bayern in Zukunft Kapitän?

Großartig verändern will er seinen Stil in den letzten Jahren der aktiven Karriere nicht mehr. "Man hat sich irgendwann einen Werkzeugkasten angeeignet. Mit der Erfahrung von zehn, zwölf Jahren hat man dann das Wissen, wann man welches Werkzeug braucht", schilderte der Rechtsfuß. "Es geht darum, dass ich das, was ich kann, bestmöglich anwende."

Neue Impulse könnte Kimmich derweil in seiner Rolle als Anführer liefern, sofern er sich denn für eine Vertragsverlängerung beim FC Bayern entscheidet. Denn wie Sportvorstand Max Eberl bereits andeutete, winkt dem achtfachen deutschen Meister dann mittelfristig die Kapitänsbinde.

Schon heute sieht sich der Mittelfeldmann als verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz, der den Mitspielern in der Situation mit "dem gewissen Coaching" aushilft. Womöglich eine Funktion mit Zukunft.