Bericht: Baku-Transfer zu RB hakt

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Ridle Baku will zu RB Leipzig wechseln

Er will offenbar unbedingt zu RB Leipzig, doch die Lage für Ridle Baku im Transferpoker zwischen dem VfL Wolfsburg und den Roten Bullen ist schwierig. Nun gibt es genauere Infos zum möglichen Transfer des rechten Schienenspielers.

Ridle Baku will nicht länger das Trikot des VfL Wolfsburg tragen, das hat der "kicker" am Rande des aktuellen Trainingslagers der Niedersachsen in Portugal erfahren. Demnach hat der vierfache deutsche Nationalspieler den VfL-Bossen in aktuellen Gesprächen mitgeteilt, gern fortan für RB Leipzig spielen zu wollen.

Bakus Vertrag in Wolfsburg ist noch bis Saisonende datiert, am liebsten wäre dem rechten Schienenspieler wohl ein sofortiger Wechsel im Winter.

Doch wie das Fußball-Fachmagazin berichtet, sind die Verhandlungen zwischen beiden Klubs kompliziert. Und das, obwohl sich die Verantwortlichen eigentlich bestens kennen. Denn auf RB-Seite verhandelt Marcel Schäfer - vor gar nicht so langer Zeit noch Geschäftsführer der Wölfe - mit seinen alten Kollegen, Peter Christiansen und Sebastian Schindzielorz vom VfL.

Vom VfL Wolfsburg zu RB Leipzig? Baku-Transfer hakt

Es soll sogar schon eine erste Offerte von den Sachsen gegeben haben, die bei unter drei Millionen Euro gelegen haben soll. Wie mittlerweile üblich ist in diesem Angebot wohl auch eine mögliche Bonuszahlung integriert, womit die Ablöse auf rund 3,5 Millionen Euro anwachsen könnte, wie es weiter heißt.

Doch besagte Offerte ist den Wölfen noch zu wenig, sie fordern mehr für Baku, der im Oktober 2020 für immerhin zehn Millionen Euro vom FSV Mainz 05 nach Wolfsburg gewechselt war.

166 Pflichtspiele absolvierte der 26-Jährige seitdem im VfL-Dress wettbewerbsübergreifend. Dabei gelangen dem vielseitig einsetzbaren Spieler 20 Tore und 19 Vorlagen.

In Leipzig ist Baku als Ersatzlösung für den verletzten Benjamin Henrichs auf der rechten Abwehrseite eingeplant. Neben dem Wolfsburger sollen es die RB-Verantwortlichen um Schäfer auch auf Amar Dedic von Schwesterklub RB Salzburg abgesehen haben. Baku ist laut "kicker" aber der Favorit. Doch der Transfer soll aufgrund der Forderungen der Wölfe haken.