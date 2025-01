Ex-Leverkusen-Manager Calmund offenbart Herzprobleme

AFP/SID/MICHELE TANTUSSI

Reiner Calmund, der Ex-Manager von Bayer Leverkusen, hatte einen Zusammenbruch

Der langjährige Bundesliga-Manager Reiner Calmund berichtet offen von Herzproblemen. Der frühere Macher von Bayer Leverkusen brach laut eigener Aussage im Dezember bei Dreharbeiten zu einer TV-Show zusammen.

"Die Ärzte sagten, es sei wirklich knapp gewesen für mich", sagte Calmund der "Bild" über einen Vorfall Anfang Dezember. Damals war der 76-Jährige bei Dreharbeiten zur VOX-Show "Grill den Henssler" zusammengebrochen und hatte einen Notarzt-Einsatz ausgelöst.

Im Krankenhaus wurden Vorhofflimmern und eine Herzrhythmusstörung diagnostiziert, Calmund wurde ein Stent eingesetzt, weil seine Halsschlagader zu 90 Prozent zu gewesen sei, wie er erzählte. Nach einer Verödung am Herzen und einem "Stromschlag mit dem Defibrillator, damit das Herz wieder in den richtigen Rhythmus kommt", fühle er sich nun wieder "topfit".

An seiner Asien-Reise im Januar hält Calmund daher fest. "Mein Blutdruck stimmt ebenfalls, ich konnte mich also beruhigt auf die Urlaubs-Wochen vorbereiten und freue mich auf Sonne, Meer und jede Menge Entspannung." In Thailand, von wo seine 14 Jahre alte Adoptivtochter Nisha stammt, unterstützt er das Kinderhilfswerk "Human Help Network".