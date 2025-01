Medien: BVB-Star mit Premier-League-Klub einig

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Verlässt Donyell Malen (l.) den BVB?

Wechselt Donyell Malen noch in diesem Winter von Borussia Dortmund in die Premier League? Der BVB-Angreifer soll inzwischen zumindest selbst grünes Licht für einen Transfer zu Aston Villa gegeben haben.

Laut "Bild" hat Donyell Malen seine Zustimmung für einen möglichen Wechsel zu Aston Villa erteilt. Wie das niederländische Magazin "Voetbal International" berichtet, hat sich der Angreifer mit dem Traditionsklub aus Birmingham bereits auf ein mehrjähriges Arbeitspapier verständigt.

Einigt sich Aston Villa bis Ende Januar noch mit Borussia Dortmund, dürfte der Deal über die Bühne gehen, so der Tenor.

Ablöse-Poker zwischen dem BVB und Aston Villa

Nach Angaben von "Bild" verlangt der BVB eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro für den 25-Jährigen. "Sky" berichtete zuletzt sogar von einer Preisvorstellung von "mindestens 30 Millionen Euro". "Bild" zufolge soll Aston Villa bislang rund 18 Millionen Euro plus Bonuszahlungen offeriert haben.

Malen besitzt bei Borussia Dortmund noch einen gültigen Vertrag bis 2026. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigte kürzlich, dass Interesse am niederländischen Nationalspieler besteht.

"Donny ist ein wichtiger Spieler für uns und war in den vergangenen beiden Saisons unser bester Torschütze. Dass er mit seinen Qualitäten Interesse auf dem Markt weckt, ist für mich keineswegs überraschend. Trotzdem hat er einen großen Wert für uns", sagte Kehl am Rande des Dortmunder Trainingsauftakts am vergangenen Freitag der "dpa".

Malen seit 2021 beim BVB

Malen war im Sommer 2021 von der PSV Eindhoven zum BVB gewechselt. Die Ablösesumme soll damals rund 30 Millionen Euro betragen haben.

Der Offensivakteur erzielte in der laufenden Saison in 20 Pflichtspieleinsätzen bislang fünf Tore für die Westfalen. Malen pendelt unter BVB-Cheftrainer Nuri Sahin zwischen der Startelf und einer Joker-Rolle hin und her.

Aston Villa soll den Niederländer derweil als passende Verstärkung für die Rückrunde ausgemacht haben. Der Champions-League-Teilnehmer rangiert in der Premier League momentan auf dem achten Platz.